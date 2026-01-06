Nella giornata di oggi, martedì 6 gennaio 2026, moltissimi siti web e quotidiani sportivi hanno dedicato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri, complici anche i prossimi impegni in campionato. Ma a far chiacchierare sono state le svariate voci di mercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA