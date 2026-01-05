Accomando: “La Juventus cerca Theo Hernandez, ma c’è un nodo”

"Mi arriva una clamorosa indiscrezione da Riyad. L'indiscrezione dice che Theo Hernandez vuole tornare in Italia e che ci sarebbe una trattativa con la Juventus". Questa la notizia di Carlo Pellegatti su 'YouTube': "Mi dicono che ci sarebbe già un buon contatto per un ritorno di Theo Hernandez in Italia e alla Juventus. Credo più per la prossima stagione che per gennaio".