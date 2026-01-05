Accomando: “La Juventus cerca Theo Hernandez, ma c’è un nodo”

Il giornalista Orazio Accomando ha parlato delle voci che vedrebbero Theo Hernandez vicino alla maglia della Juventus. Ecco le ultime novità da Pressing
"Mi arriva una clamorosa indiscrezione da Riyad. L'indiscrezione dice che Theo Hernandez vuole tornare in Italia e che ci sarebbe una trattativa con la Juventus". Questa la notizia di Carlo Pellegatti su 'YouTube': "Mi dicono che ci sarebbe già un buon contatto per un ritorno di Theo Hernandez in Italia e alla Juventus. Credo più per la prossima stagione che per gennaio".
Presente a Pressing di Mediaset il giornalista Orazio Accomando che ha parlato proprio della bomba lanciata ieri da Carlo Pellegatti: "La verità è che la Juventus cerca Theo Hernandez che Theo apre a un ritorno in Serie A. Il nodo è l'ingaggio del giocatore, visto che guadagna 20 milioni di euro a stagione. Assolutamente cifre non a portata delle Juventus". Difficile quindi pensare che Theo possa decurtarsi l'ingaggio per vestire la maglia bianconera.