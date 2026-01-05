Pianeta Milan
CALCIOMERCATO MILAN

Pellegatti: “Sbagliano a non potenziare il Milan. Nkunku? Ecco la richiesta del Diavolo”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: ecco le ultime novità su Nkunku e Loftus-Cheek. Le parole dal suo canale 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Saelemaekers l'ho visto in progresso, ha un piede splendido, classe meraviglioso, giocatore completo e di grande corsa. Un giocatore moderno. Se Allegri vede della crescita di Athekame si può aspettare di prendere un'alternativa, c'è anche Loftus-Cheek. Ma l'idea di prendere un sostituto per Saelemaekers prima che si esaurisca è fondamentale". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare del calciomercato nel suo video su 'YouTube'.

Calciomercato Milan, Pellegatti su Nkunku

"Anche se i conti vanno leggermente in rosso...Per i prossimi anni secondo me non li avremo mai, visto che si torna in Champions. Se dovessero andare in rosso, nessun problema, loro vendono. Non sbagliano mai, ma sbagliano a non potenziare il Milan. Senza le cessioni il Milan sarebbe una squadra di grande livello".

Il punto sul mercato: "Per due ragioni Nkunku non si muoverà da Milano. Lui non vuole partire, me lo hanno ribadito. Il Milan chiesto 35 + 5 milioni di bonus. Non credo che il Fenerbahce spenda questi soldi per un solo colpo. Non c'è stato nessun incontro con Tare e non solo previste. Difensore? Non ci sono nomi nuovi. Loftus-Cheek da quello che so il Milan non vuole cedere".

