Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del calciomercato del Milan: ecco le ultime novità su Nkunku e Loftus-Cheek. Le parole dal suo canale 'YouTube'

"Saelemaekers l'ho visto in progresso, ha un piede splendido, classe meraviglioso, giocatore completo e di grande corsa. Un giocatore moderno. Se Allegri vede della crescita di Athekame si può aspettare di prendere un'alternativa, c'è anche Loftus-Cheek. Ma l'idea di prendere un sostituto per Saelemaekers prima che si esaurisca è fondamentale". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del Milan e in particolare del calciomercato nel suo video su 'YouTube'.