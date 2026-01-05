LEGGI ANCHE: Milan, offerta bassa dal Fenerbahçe per Nkunku: la richiesta minima e l’idea del francese >>>
Il punto sul mercato: "Per due ragioni Nkunku non si muoverà da Milano. Lui non vuole partire, me lo hanno ribadito. Il Milan chiesto 35 + 5 milioni di bonus. Non credo che il Fenerbahce spenda questi soldi per un solo colpo. Non c'è stato nessun incontro con Tare e non solo previste. Difensore? Non ci sono nomi nuovi. Loftus-Cheek da quello che so il Milan non vuole cedere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA