Ad ogni modo, poi, ha commentato la 'rosea', lo stipendio di Loftus-Cheek (4 milioni di euro netti a stagione) complicherebbe non poco un'eventuale trattativa per il suo sbarco nella Capitale. Giunto al Milan nell'estate 2023 per 19 milioni di euro più 5,5 di bonus, Loftus-Cheek ha finora totalizzato 87 partite in tutte le competizioni disputate, con 11 gol (di cui 10 il primo anno) e 4 assist nel suo 'score' con la maglia rossonera.
