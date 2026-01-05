Pianeta Milan
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, piace alla Lazio, allenata da Maurizio Sarri, che già lo aveva avuto al Chelsea. Ma un suo addio al Milan in questo calciomercato invernale non sembra verosimile. Ecco perché
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese classe 1996, piaccia molto alla Lazio, ma anche come sia improbabile una sua partenza dal Milan in questa sessione invernale di calciomercato. Per due motivi principali.

Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, considera Loftus-Cheek molto importante per la squadra. E quindi l'ex Chelsea non è sul mercato. Questo nonostante la corte di Maurizio Sarri che, con il giocatore, ha vissuto un'ottima, comune esperienza proprio nei 'Blues', a Londra, nella stagione 2018-2019.

Ad ogni modo, poi, ha commentato la 'rosea', lo stipendio di Loftus-Cheek (4 milioni di euro netti a stagione) complicherebbe non poco un'eventuale trattativa per il suo sbarco nella Capitale. Giunto al Milan nell'estate 2023 per 19 milioni di euro più 5,5 di bonus, Loftus-Cheek ha finora totalizzato 87 partite in tutte le competizioni disputate, con 11 gol (di cui 10 il primo anno) e 4 assist nel suo 'score' con la maglia rossonera.

