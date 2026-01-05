Kim Min-Jae, difensore sudcoreano classe 1996, è un obiettivo del Milan in questo calciomercato invernale. Ma è complicato arrivare a lui per vari motivi. Il punto de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sulla situazione dell'ex Napoli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle mosse del Milan in questo calciomercato invernale, ha ricordato come la priorità del club di Via Aldo Rossi sia reperire un difensore : senza uscite, a costo zero o quasi. L'obiettivo è riuscire a trovare un centrale di livello internazionale che possa arrivare in rossonero in prestito . Meglio se conosce già il campionato di Serie A .

Calciomercato Milan, complicato l'arrivo di Kim: il punto

L'identikit perfetto di Kim Min-Jae, classe 1996, difensore centrale sudcoreano che è diventato Campione d'Italia con il Napoli nel 2023 e poi è emigrato in Germania per giocare con il Bayern Monaco. I tedeschi, per ora, secondo la 'rosea', non sono così aperti alla sua cessione. Lo stipendio, poi, è un altro ostacolo nell'eventuale trattativa: Kim percepisce 9 milioni di euro netti a stagione.