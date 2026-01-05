Calciomercato Milan: acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

calciomercato

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri.

MILAN, L'EX PEZZO PREGIATO DELLA SERIE A A GENNAIO ALLA CORTE DI ALLEGRI? LA SITUAZIONE

Il Milan è molto attivo per l'imminente sessione invernale di calciomercato: il club rossonero potrebbe mettere a segno questo gran colpo

ACQUISTI: Niclas Füllkrug (a, West Ham - prestito).

OBIETTIVI: Nikola Milenković (d, Nottingham Forest - 30 milioni).

