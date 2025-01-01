Ibrahimovic: 'La Top 3 di sempre? Ronaldo e poi..' - TOP VIDEO 2025

Ibrahimovic è stato un grandissimo attaccante che ha scritto la storia recente del Milan. Grazie ai suoi gol e alla sua leadership, i rossoneri hanno vinto il diciottesimo e il diciannovesimo scudetto. Ora il suo lavoro al Diavolo è diverso, visto che è un consulente di RedBird. Con l'arrivo in estate di Igli Tare come direttore sportivo, Ibrahimovic parla molto meno e si vede anche molto meno davanti alle telecamere. La scorsa stagione, invece, era lui che presentava i vari colpi di mercato, era lui che parlava prima delle partite e non solo. Come detto poche parole dopo l'arrivo di un DS al Milan. Durante il suo intervento al 'Festival dello Sport', l'ex attaccante del Milan ha risposto alla domanda: quale è la top 3 dei migliori di sempre? Prima risposta in perfetto stile Ibrahimovic: "Zlatan, Ibra, Ibrahimovic". Poi arriva la risposta vera.