Milan, Tare direttore sportivo: 'Torniamo protagonisti in Italia e in Europa'

Dopo che Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović, già tra febbraio e marzo, avevano individuato in Tare la figura giusta, anche Furlani, dopo mesi di trattative e 'casting', ha optato per questa soluzione. Tare è carico, entusiasta e già pienamente operativo. Ieri a 'Casa Milan' già un primo incontro con la dirigenza della Roma e l'agente Giuseppe Riso per fare il punto su alcune situazioni. Non vede l'ora di poter risollevare le sorti del Milan.

Tare: "Grande determinazione e volontà di fare bene" — «Entrare a far parte di un club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità». Queste le prime parole di Tare che, per il 'CorSport', ha firmato un contratto due anni con opzione sulla terza stagione. «Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande club che ha l'obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa».

Tare, comunque, ha fatto notare il quotidiano capitolino secondo quanto scritto nel comunicato ufficiale del Milan, dovrà in ogni caso riportare a Furlani. Il quale avrà l’ultima parola su qualsiasi decisione in tema di calciomercato e non solo.