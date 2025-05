Luka Modric al Milan nell'imminente sessione estiva di calciomercato: solo una boutade o una reale possibilità sul piatto per i rossoneri? I tifosi del Diavolo, delusi e arrabbiati dopo una stagione così brutta come quella appena andata in archivio, vorrebbero tanto sognare un'impresa in stile Napoli. La squadra campana, dal 10° posto del 2024, è riuscita a vincere lo Scudetto un anno dopo grazie all'allenatore giusto (Antonio Conte) e i giocatori giusti (Alessandro Buongiorno, Scott McTominay, Romelu Lukaku) nel momento giusto. Il Milan riuscirà - magari con il croato - ad emulare le gesta degli azzurri? PROSSIMA SCHEDA