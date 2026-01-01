Dichiarazioni invecchiate male 2025. Joao Felix: 'Vorrei restare. Kaká ...'

Durante la scorsa sessione di calciomercato invernale, il Milan rivoluzionò la rosa negli ultimi giorni disponibili, specialmente in attacco. 30 milioni per Santiago Gimenez dal Feyenoord e prestito oneroso dal Chelsea per Joao Felix. Due innesti che poi non hanno dato quanto sperato da dirigenza e tifosi. "Mi sento bene qua, se ci fosse la possibilità di rimanere mi piacerebbe. Kaká? È il mio giocatore preferito di sempre. Non ci ho mai parlato del mio arrivo al Milan, ma in passato l’ho incontrato negli U.S.A. e ho fatto un’intervista con lui. È un idolo, non mi posso paragonare a lui ma magari potessi fare a Milano quello che ha fatto lui". Queste le parole dell'attaccante in conferenza stampa. Dichiarazioni (che trovate anche nel video in alto all'articolo) non invecchiate benissimo visto l'avventura di Joao Felix al Milan (dati transfermarkt): 21 presenze, 3 gol e un assist.