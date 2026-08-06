Mario Gila ha lasciato il ritiro di Perth per fare ritorno a Milano. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ difensore spagnolo ha terminato prima del previsto la sua tournée estiva a causa del problema alla coscia accusato durante il recente test amichevole contro il Celtic.

Milan, l’infortunio di Gila

Gila, il programma di recupero a Milanello

Al 68’ minuto del match contro il club scozzese, il centrale rossonero è stato costretto a lasciare il campo per unGli esami strumentali a cui Gila si è sottoposto nei giorni successivi hanno evidenziato un sempliceal retto femorale destro, escludendo fortunatamente qualsiasi tipo di lesione.Le condizioni fisiche dinon gli avrebbero consentito di scendere in campo nella sfida di sabato contro il. Per questa ragione, lo staff medico rossonero ha preferito evitare ulteriori spostamenti edell’ex Lazio

Gila seguirà un lavoro personalizzato al centro sportivo di Milanello fino al ritorno dei compagni, per poi aggregarsi di nuovo al gruppo a partire dal prossimo 16 agosto. Insieme allo spagnolo sono rientrati a Milano anche Aurelien Guernier, Emanuele Borsani, Andrej Kostic e Lorenzo Ossola.

I prossimi impegni del Milan

Il precampionato delcontinuerà con altre due amichevoli contro avversari di ottimo livello. L’8 agosto i rossoneri affronteranno ilin Indonesia, mentre il 15 agosto Modric e compagni voleranno in Polonia per affrontare il, ex squadra di Ruben Amorim.