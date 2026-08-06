Mario Gila lascia il ritiro del Milan per tornare in Italia: lo spagnolo seguirà un programma di lavoro personalizzato in attesa del rientro dei compagni
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Mario Gila ha lasciato il ritiro di Perth per fare ritorno a Milano. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ difensore spagnolo ha terminato prima del previsto la sua tournée estiva a causa del problema alla coscia accusato durante il recente test amichevole contro il Celtic.
Milan, l’infortunio di GilaAl 68’ minuto del match contro il club scozzese, il centrale rossonero è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla coscia destra. Gli esami strumentali a cui Gila si è sottoposto nei giorni successivi hanno evidenziato un semplice risentimento muscolare al retto femorale destro, escludendo fortunatamente qualsiasi tipo di lesione.
Gila, il programma di recupero a MilanelloLe condizioni fisiche di Gila non gli avrebbero consentito di scendere in campo nella sfida di sabato contro il Chelsea. Per questa ragione, lo staff medico rossonero ha preferito evitare ulteriori spostamenti e anticipare il rientro in Italia dell’ex Lazio
Gila seguirà un lavoro personalizzato al centro sportivo di Milanello fino al ritorno dei compagni, per poi aggregarsi di nuovo al gruppo a partire dal prossimo 16 agosto. Insieme allo spagnolo sono rientrati a Milano anche Aurelien Guernier, Emanuele Borsani, Andrej Kostic e Lorenzo Ossola.
I prossimi impegni del MilanIl precampionato del Milan continuerà con altre due amichevoli contro avversari di ottimo livello. L’8 agosto i rossoneri affronteranno il Chelsea in Indonesia, mentre il 15 agosto Modric e compagni voleranno in Polonia per affrontare il Manchester United, ex squadra di Ruben Amorim.
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