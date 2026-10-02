Milan-Padova, ecco come è andato il test: gol di Ossola, le formazioni e non solo | PM News

Giornata importante per il Milan: a Milanello è andato in scena un test con il Padova con i calciatori rimasti al centro sportivo rossonero perché non sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan può rivelarvi tutti i dettagli dall'allenamento congiunto. Risultato finale 1-1. Questa la formazione iniziale scelta da Amorim: P.Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, F.Terracciano, Idrissi, Hutchinson e Pulisic.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I segnali per Ruben Amorim dall'amichevole e la crescita di Lorenzo Ossola

Nel primo tempo il Milan si è reso pericoloso soprattutto con Hutchinson, Idrissi e Pulisic, i calciatori più tecnici e offensivi a disposizione di Amorim. Bravo in tante occasioni il portiere avversario Sorrentino a negare la rete al Milan. Nella ripresa il Diavolo inizia con lo stesso undici con Ossola e Nirash Perera che subentrano a Hutchinson e Idrissi a gara in corso.Nel finale entra in campo anche Silvano Vos, mentre il Padova trova il pareggio allo scadere con un colpo di testa di Sgarbi.Un test molto importante per mettere minuti nelle gambe dei calciatori che non hanno trovato molto spazio in questo inizio stagionale: pensiamo a Matteo Gabbia fermato da un fastidio alla caviglia, ai giovani come Diawara e Comotto e anche a Hutchinson e Pulisic.

Importante segnale anche da Lorenzo Ossola: il fantasista classe 2007 ha iniziato molto bene la sua stagione con il Milan Futuro di Navarro. Sarà estremamente interessante seguire la sua crescita con un orizzonte verso la prima squadra guidata da Amorim.