Milan-Padova, ecco come è andato il test: gol di Ossola, le formazioni e non solo | PM News

Le indicazioni per Ruben Amorim dopo l'1-1 con il Padova. Il rientro di Gabbia, la gestione di Pulisic e lo squillo del giovane talento del Milan Futuro
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Giornata importante per il Milan: a Milanello è andato in scena un test con il Padova con i calciatori rimasti al centro sportivo rossonero perché non sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Grazie al lavoro del nostro Stefano Bressi, PianetaMilan può rivelarvi tutti i dettagli dall'allenamento congiunto. Risultato finale 1-1. Questa la formazione iniziale scelta da Amorim: P.Terracciano, Gabbia, Gila, Tomori, Diawara, Loftus-Cheek, Comotto, F.Terracciano, Idrissi, Hutchinson e Pulisic.
I segnali per Ruben Amorim dall'amichevole e la crescita di Lorenzo OssolaUn test molto importante per mettere minuti nelle gambe dei calciatori che non hanno trovato molto spazio in questo inizio stagionale: pensiamo a Matteo Gabbia fermato da un fastidio alla caviglia, ai giovani come Diawara e Comotto e anche a Hutchinson e Pulisic. L'inglese ha trovato spazio in Europa League contro il Benfica, ma molto poco in Serie A, mentre lo statunitense è stato gestito in questo inizio stagionale anche se resta più che cruciale per il 3-4-2-1 del Milan.
Importante segnale anche da Lorenzo Ossola: il fantasista classe 2007 ha iniziato molto bene la sua stagione con il Milan Futuro di Navarro. Sarà estremamente interessante seguire la sua crescita con un orizzonte verso la prima squadra guidata da Amorim.
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