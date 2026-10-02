Milan, test a Milanello con il Padova: Gabbia, Hutchinson e non solo. Ecco chi cerca minuti

La stagione del Milan ripartirà presto con la prima sfida dopo la sosta contro il Sassuolo: ecco tutto il calendario di ottobre con le info sul dove vedere le partite.

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6ª giornata, Sassuolo-Milan , domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

, domenica 11 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) 7ª giornata, Milan-Atalanta , domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW)

, domenica 18 ottobre alle 18.00 (DAZN/Sky/NOW) 8ª giornata, Udinese-Milan , domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN)

, domenica 25 ottobre alle 20.45 (DAZN) 9ª giornata, Milan-Bologna , mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN)

, mercoledì 28 ottobre alle 18.30 (DAZN) 10ª giornata, Milan-Inter, sabato 31 ottobre alle 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

EUROPA LEAGUE

2ª giornata, Salisburgo-Milan , giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW)

, giovedì 15 ottobre alle 18.45 (Sky/NOW) 3ª giornata, Bournemouth-Milan, giovedì 22 ottobre alle 21.00 (Sky/NOW)

Test Amichevole a Milanello e Focus Giocatori

Pietro Terracciano

Lorenzo Torriani

Sankhoun Diawara

Matteo Gabbia

Mario Gila

Filippo Terracciano

Fikayo Tomori

Christian Comotto

Omari Hutchinson

Ruben Loftus-Cheek

Alexis Saelemaekers

Christian Pulisic.

Prima del ritorno in campoQuesto per tenere i calciatori rimasti a Milanello in ritmo partita e per dare minuti a chi ha giocato fino a questo momento poco. Questi i calciatori che sono rimasti a Milanello:

Non ci sarà Alexis Saelemaekers, fermo per una distorsione alla caviglia subita martedì alla ripresa della preparazione, mentre saranno integrati alcuni calciatori del Milan Futuro. Dopo il test odierno il Milan avrà due giorni liberi prima della ripresa degli allenamenti fissata per il prossimo lunedì. Come detto sarà un test importante specialmente per chi deve ancora mettere nel motore minuti importanti: i giovani Diawara e Comotto non sono ancora stati utilizzati da Ruben Amorim, ma serviranno nel mese di ottobre che sarà molto complesso. Fondamentale averli pronti quando saranno chiamati in causa. Stesso discorso per Gabbia e Terracciano: il primo è stato fermato da un infortunio e ha giocato pochissimo mentre il secondo solo un tempo contro il Benfica. Entrambi potrebbero essere utili per fare respirare il terzetto titolare della squadra (Gila, De Winter e Pavlovic) che praticamente non esce mai dal campo. Test cruciale anche per Hutchinson che ha avuto uno scampolo contro la Lazio e un tempo contro il Benfica dando segnali incoraggianti: il trequartista inglese è un jolly importante per Amorim e deve mettere minuti e corsa nelle gambe.