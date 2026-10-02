Dal possibile ritorno di Adidas al futuro di Camarda, passando per la rinascita di Fofana al Siviglia e i pochi italiani in Serie A: ecco le notizie migliori sul Milan di oggi
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Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, i riflettori sono tutti puntati sul mercato. In quest'ottica, negli ultimi gironi, sta prendendo sempre più campo l'idea di un prestito a gennaio di Francesco Camarda. non è tutto: in casa Milan si starebbe anche parlando di un possibile ritorno di Adidas, dopo gli anni passati con Puma. Questo e tanto altro!
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Svolta in vista?Arriva una svolta molto interessante per il Milan. Il club rossonero potrebbe cambiare sponsor tecnico al termine dell'attuale accordo con Puma, in scadenza nel 2028. Secondo l'indiscrezione riportata da Tuttosport, Adidas sarebbe in contatto con il club per un possibile ritorno. Al momento da casa Milan filtra molta prudenza, con Puma ancora legata al club da un contratto in essere. Per Adidas se si tratterebbe di un ritorno importante. Il marchio tedesco ha già vestito il Milan in diverse fasi della sua storia: dal 1978 al 1980, dal 1990 al 1993 e soprattutto dal 1998 al 2018.
2. Camarda, quale sarà il suo futuro?Francesco Camarda non è riuscito ad incidere nella sfida tra Italia under 21 e Armenia. Il giovane classe 2008 ha giocato tutti i 90 minuti ma non ha trovato il goal nonostante varie occasioni: per lui 3 tiri di cui 1 nello specchio della porta. Il momento resta molto delicato anche per il Milan: nelle prime sei partite stagionali Camarda ha giocato solo per 8 minuti. Il Milan continua a puntare su di lui, come dimostra il rinnovo, ma non è esclusa l'ipotesi di un nuovo prestito a gennaio per permettergli di giocare con continuità, cosa che in rossonero, al momento, non può avere.
3. Fofana rinatoFofana sta sorprendendo tutti a Siviglia dopo il trasferimento in prestito secco dal Milan nell'ultimo giorno del mercato estivo. Il centrocampista francese, arrivato in Spagna quasi per caso dopo il mancato trasferimento a Lione, ha già trovato un posto da titolare. In 4 presenze, di cui 3 da titolare, il francese ha anche trovato il gol contro il Barcellona, guadagnandosi il soprannome di 'Fofanazo'. L' allenatore ha raccontato come il Siviglia sia riuscito ad ingaggiarlo all'ultimo momento, sottolineando che il Milan continua a pagare gran parte del suo stipendio. Al termine della stagione però Fofana tornerà in rossonero, dove è sotto contratto fino al 30 giugno del 2028.
4. Pochi italiani in Serie ALa Serie A 26-27 conferma la forte presenza di calciatori stranieri. Secondo vari dati, sui 454 giocatori utilizzati dalle 20 squadre, il 71,9% è straniero, mentre solo il 28,2 è italiano. Tra le eccezioni spiccano le neopromosse: il Frosinone ha circa il 70% degli italiani impiegati in queste prime cinque giornate, seguito dal Monza con il 56,8. Numeri bassi invece per le big: il Milan si ferma all'utilizzo del 7,7% di italiani, mentre la Juventus a 15,2.
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