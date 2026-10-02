Giornata piena di notizie per il Milan. Con la sosta delle Nazionali, i riflettori sono tutti puntati sul mercato. In quest'ottica, negli ultimi gironi, sta prendendo sempre più campo l'idea di un prestito a gennaio di Francesco Camarda. non è tutto: in casa Milan si starebbe anche parlando di un possibile ritorno di Adidas, dopo gli anni passati con Puma. Questo e tanto altro!

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Svolta in vista?

2. Camarda, quale sarà il suo futuro?

3. Fofana rinato

4. Pochi italiani in Serie A

Arriva una svolta molto interessante per ilIl club rossonero potrebbe cambiare sponsor tecnico al termine dell'attuale accordo conin scadenza nel 2028. Secondo l'indiscrezione riportata da Tuttosport,sarebbe in contatto con il club per un possibile ritorno. Al momento da casafiltra molta prudenza, con Puma ancora legata al club da un contratto in essere. Perse si tratterebbe di un ritorno importante. Il marchio tedesco ha già vestito il Milan in diverse fasi della sua storia: dal 1978 al 1980, dal 1990 al 1993 e soprattutto dalnon è riuscito ad incidere nella sfida traIl giovane classe 2008 ha giocato tutti i 90 minuti ma non ha trovato il goal nonostante varie occasioni: per lui 3 tiri di cui 1 nello specchio della porta. Il momento resta molto delicato anche per ilnelle prime sei partite stagionaliha giocato solo per 8 minuti. Ilcontinua a puntare su di lui, come dimostra il rinnovo, ma non è esclusaper permettergli di giocare con continuità, cosa che in rossonero, al momento, non può avere.sta sorprendendo tutti adopo il trasferimento in prestito secco dalnell'ultimo giorno del mercato estivo. Il centrocampista francese, arrivato in Spagna quasi per caso dopo il mancato trasferimento aha già trovato un posto da titolare. In 4 presenze, di cui 3 da titolare, il francese ha anche trovato il gol contro ilguadagnandosi il soprannome di 'Fofanazo'. L' allenatore ha raccontato come ilsia riuscito ad ingaggiarlo all'ultimo momento, sottolineando che ilcontinua a pagare gran parte del suo stipendio. Al termine della stagione però Fofana tornerà in rossonero, dove è sotto contratto fino al 30 giugno del 2028.Laconferma la forte presenza di calciatori stranieri. Secondo vari dati, sui 454 giocatori utilizzati dalle 20 squadre, ilmentre solo ilTra le eccezioni spiccano le neopromosse: ilha circa il 70% degli italiani impiegati in queste prime cinque giornate, seguito dalcon il 56,8. Numeri bassi invece per le big: ilsi ferma all'utilizzo deldi italiani, mentre laa 15,2.