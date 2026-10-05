Tegola pesantissima in casa Milan in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Se in mattinata vi avevamo anticipato la mancata presenza di Pervis Estupiñán nella finale per il 3° e 4° posto della Kirin Cup tra Ecuador e Panama, pochi minuti fa è emerso il reale e preoccupante motivo dell'assenza del laterale sinistro rossonero. Non si tratta di semplice riposo, ma di un problema fisico che mette in forte allarme il tecnico Rúben Amorim.

Infortunio Estupiñán: l'annuncio ufficiale del C.T. Marcelo Gallardo

Emergenza per Amorim: l'infortunio si somma a quello di Saelemaekers

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Calendario Milan: a rischio la trasferta di Sassuolo al Mapei Stadium

L'Ecuador ha perso la finalina della Kirin Cup ai calci di rigore per 6-7 contro Panama sul prato del New National Stadium di Tokyo. Nel post-partita, il Commissario Tecnico della Tricolor,, ha svelato in conferenza stampa il motivo dell'esclusione del difensore del Milan: Estupiñán ha saltato l'impegno odierno a causa di unarimediata nell'allenamento di ieri, che gli ha impedito di lavorare con il gruppo e di scendere in campo oggi prima del volo di rientro per l'Italia.Questo stop rappresenta un vero e proprio contraccolpo per lo staff tecnico a. L'inconveniente legato al numero 2 del Diavolo va infatti a sommarsi all'indisponibilità di, fermo ai box per una distorsione alla caviglia destra rimediata proprio in un allenamento a Carnago. Amorim si ritrova così a dover gestire una coperta improvvisamente corta sulle corsie esterne, proprio nel momento meno opportuno della stagione.La presenza dell'ex Brighton e Villarreal per la sfida di campionato– in programma domenica 11 ottobre alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia – è da considerarsi a questo punto altamente improbabile. Un guaio non da poco, dato che dall'11 ottobre l'agenda rossonera sarà intasata da un vero e proprio tour de force: ben(fino all'8 novembre), con una media di un match ogni tre giorni tra Serie A ed Europa League. Solo i controlli medici dei prossimi giorni a Milano chiariranno l'esatta entità del danno e i reali tempi di recupero di Estupiñán.