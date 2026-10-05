Milan, Gila: "Il calcio di Amorim ci piace. Ecco perché ho detto 'no' all'Inter"

La prima, lunga sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali sta finalmente per volgere al termine. Oggi a Milanello andrà in scena l'ultima seduta d'allenamento per il Milan di Rúben Amorim senza i propri big. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, svelando nel dettaglio il “calendario” ufficiale dei rientri dei calciatori rossoneri, attesi a Carnago in modo scaglionato tra domani e mercoledì sera.

I primi rientri a Milanello: Pavlović e Gonçalo Ramos aprono la fila

Martedì a Carnago: l'ondata dei francesi, dei belgi e degli Azzurrini

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Mercoledì gli ultimi arrivi: i viaggi intercontinentali e il ritorno di Modrić

I primi a rimettersi a disposizione dello staff tecnico di Amorim saranno i calciatori scesi in campo nella giornata di ieri. Si tratta del difensore serboe dell'attaccante portoghese. Avendo già concluso i rispettivi impegni con Serbia e Portogallo, i due porranno idealmente la fine dell'emergenza numerica a Milanello, integrandosi subito nel gruppo per i primi carichi di lavoro.La giornata di domani vedrà il rientro del blocco più corposo, composto da ben sette elementi impegnati nei match odierni. Sotto i riflettori ci saranno i francesi, seguiti dai nazionali belgi. Insieme a loro, faranno rientro alla base anche i tre gioielli dell': i giovanie il talentuoso bomber, pronti a riprendere posto in Prima Squadra.Il quadro si completerà definitivamente mercoledì, a ridosso della seconda metà della settimana. Gli ultimi a calcare i campi di Carnago saranno, reduci dalle sfide del martedì sera con Croazia e Svizzera, insieme all'Under 21 bulgaro. Nella stessa giornata sono attesi gli unici tre giocatori reduci da faticose trasferte ed estenuanti viaggi intercontinentali: l'esterno nigeriano, l'ecuadorianoe lo statunitense