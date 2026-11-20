Continuano le voci sul mercato del Milan in vista di gennaio e in vista delle prossime stagioni: come riportato dal sito transferfeed.com sei importanti club europei, tra cui Milan, Juventus e Roma, stanno monitorando il terzino sinistro belga di 25 anni Maxim De Cuyper. Il Brighton non intende cederlo nel prossimo inverno e la richiesta per l'estate potrebbe essere molto elevata ovvero circa 60 milioni di euro. De Cuyper ha un contratto con il club fino a giugno 2030.

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I numeri stagionali di Maxim De Cuyper in Premier League

Presenze: 10.

10. Da titolare: 10.

10. Minuti in campo: 827.

827. Distanza percorsa media: 11,0 km.

11,0 km. Gol: 2.

2. Gol attesi (xG): 2,44.

2,44. Assist: 3.

3. Assist attesi (xA): 1,46.

1,46. Grandi occasioni create: 5.

5. Passaggi chiave a partita: 2,3.

2,3. Tocchi medi a partita: 53,2.

53,2. Passaggi precisi a partita: 29,8 (85%).

29,8 (85%). Dribbling riusciti a partita: 0,4 (40%).

0,4 (40%). Duelli vinti a partita: 3,3 (47%).

3,3 (47%). Palloni recuperati a partita: 3,5.

3,5. Dribbling subiti a partita: 0,4.

Perché De Cuyper sarebbe perfetto per il gioco di Amorim

Il Brighton è la sorpresa di questo inizio di(al momento è secondo dietro l'a quota 22 punti) e il terzino è stato protagonista. Ecco i suoi numeri stagionali in Inghilterra (statistiche dal sito Sofascore):Maxim De Cuyper è un terzino sinistro moderno che gioca a tutta fascia ed è particolarmente efficace in fase offensiva. In caso di modulo con difesa a tre, infatti, può tranquillamente essere adattato come esterno di centrocampo. Sa anche accentrarsi e non giocare solo sulla fascia, in più ha grande qualità di tiro sia da fuori sia sui passaggi sui calci piazzati.

Deve ancora migliorare nell'uno contro uno in fase difensiva, ma è già un terzino prontissimo. La spesa sarebbe comunque importante, ma nel Milan di Amorim potrebbe giocare due ruoli: terzino sinistro della difesa a quattro o esterno di centrocampo con la difesa a tre. A livello di caratteristiche potrebbe risolvere i problemi avuti in questa stagione dal Milan sulla fascia sinistra, con Estupiñán e Bartesaghi che non convincono appieno.