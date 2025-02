Calciomercato Milan, accelerata per De Cuyper: incontro con l’agente

Il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, vuole mettere a segno il colpo Maxim De Cuyper dal Bruges: sarebbe l'erede di Theo Hernández

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan prova a mettere la freccia nella corsa a Maxim De Cuyper , classe 2000 , terzino sinistro del Bruges della Nazionale del Belgio che rappresenta un obiettivo concreto di calciomercato dei rossoneri per la prossima estate.

Calciomercato Milan, scatto per il belga De Cuyper

Il Milan ha messo De Cuyper nel mirino da diverse settimane e ora fa sul serio: l'interesse può sfociare in una vera e propria trattativa. 'Tuttosport' ha rivelato come, la scorsa settimana, il Diavolo abbia incontrato a 'Casa Milan' uno degli agenti che si sta occupando del trasferimento del giocatore in un top club europeo.