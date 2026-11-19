Cosa ci risulta sulle indiscrezioni di mercato che accostano Scott McTominay al Milan grazie all'aiuto di Adidas
Nelle ultime ore, il nome di Scott McTominay è stato accostato con insistenza al Milan. Il centrocampista scozzese ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Napoli e le trattative per il rinnovo sono momentaneamente in stallo: il giocatore chiede 7 milioni a stagione, De Laurentis non si spinge oltre i 5. Secondo quanto riportato dal 'QN', l'ingresso di Adidas come sponsor tecnico potrebbe favorire l'operazione: la redazione di PianetaMilan ha indagato su queste voci per fornirvi tutti i dettagli sull'affare.
Il ruolo di AdidasA partire dalla stagione 2028-2029, Adidas tornerà a vestire il Milan con un accordo commerciale da 500 milioni di euro in 10 anni. Le voci circolate nella giornata di oggi parlano di un possibile innesto dello scozzese fortemente caldeggiato dal brand tedesco, che vorrebbe aprire la nuova era con un testimonial riconoscibile come McTominay, già atleta Adidas.
Adidas porta McTominay al Milan? Cosa ci risultaL'idea di Adidas resta viva, ma il Milan non ha ancora aperto il dossier McTominay. Dalle verifiche effettuate dalla redazione di PianetaMilan emerge che i rossoneri non stanno pensando allo scozzese in questo momento. Un eventuale contributo economico del brand tedesco potrebbe agevolare la possibile operazione, ma per ora meglio andarci cauti e non illudersi troppo. A gennaio ci saranno dei colpi: occorre intervenire in almeno due reparti.
Calciomercato: i piani del Milan per gennaioGerry Cardinale ha intenzione di investire nuovamente sul mercato per aiutare Ruben Amorim. I reparti da rinforzare sono i seguenti:
DIFESA
Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona.
ATTACCO
Qui ci sono due piste su cui il Milan sta lavorando:
- Endrick: potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio per 60 milioni di euro con controriscatto a favore dei 'Blancos' per 80 milioni.
- Nicolò Tresoldi: valutato tra i 50 e i 60 milioni dal Club Brugge.
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