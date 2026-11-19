Nelle ultime ore, il nome di Scott McTominay è stato accostato con insistenza al Milan. Il centrocampista scozzese ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Napoli e le trattative per il rinnovo sono momentaneamente in stallo: il giocatore chiede 7 milioni a stagione, De Laurentis non si spinge oltre i 5. Secondo quanto riportato dal 'QN', l'ingresso di Adidas come sponsor tecnico potrebbe favorire l'operazione: la redazione di PianetaMilan ha indagato su queste voci per fornirvi tutti i dettagli sull'affare.

Il ruolo di Adidas

Adidas porta McTominay al Milan? Cosa ci risulta

Calciomercato: i piani del Milan per gennaio

A partire dalla stagione 2028-2029,tornerà a vestire ilcon un accordo commerciale da 500 milioni di euro in 10 anni. Le voci circolate nella giornata di oggi parlano di un possibile innesto dello scozzese, che vorrebbe aprire la nuova era con unriconoscibile come, già atleta Adidas.L'idea diresta viva, ma ilnon ha ancora aperto il dossier. Dalle verifiche effettuate dalla redazione diemerge che i rossoneri non stanno pensando allo scozzese in questo momento. Un eventuale contributo economico del brand tedesco potrebbe agevolare la possibile operazione, ma per ora meglio andarci cauti e non illudersi troppo.occorre intervenire in almeno due reparti.ha intenzione dinuovamente sul mercato per aiutare. I reparti da rinforzare sono i seguenti:

DIFESA

Il nome in cima alla lista del Milan è quello di Gonçalo Inácio dello Sporting, valutato tra i 30 e i 40 milioni di euro. In estate la società rossonera aveva già effettuato un tentativo: a gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del club di Lisbona.

ATTACCO

Qui ci sono due piste su cui il Milan sta lavorando: