La Serie A 26-27 ha già messo in evidenza una tendenza destinata a far discutere: nelle prime e sole cinque giornate di campionato, lo spazio riservato ai calciatori italiani è rimasto molto basso. I numeri, infatti, raccontano di un campionato sempre più internazionale, con una netta prevalenza di calciatori stranieri.

Serie A, il dato allarma

Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, su 454 calciatori utilizzati dalle 20 squadre, il 71,9% è straniero, mentre appena il 28,2% è italiano. La squadra che ne ha impiegati di più è il, con 26 giocatori, ma il dato significativo riguarda proprio la provenienza. Numeri che, rispetto al 69,1% della scorsa stagione, si sono nettamente alzati.

Il confronto con la scorsa stagione, infatti, evidenzia un problema che continua a colpire il campionato: nonostante gli appelli della FIGC, i club continuano a far affidamenti su pedine straniere.

Le eccezioni e i dati delle BIG

A distinguersi da tutto il resto sono le neopromosse. Il, infatti, risulta essere il club che ha utilizzato più italiani dell'intero campionato: ben il. Alle spalle del Frosinone troviamo il, con il 56,8% dei nomi.

Il quadro, invece, cambia considerando il Venezia: la squadra veneta ha utilizzato il 99,6% di calciatori stranieri. Anche il Como è tra le società che ha usato meno italiani, con appena il 4,5%. Poco sopra, invece, troviamo il Milan di Amorim, con una percentuale del 7,7%.

Le percentuali a confronto delle BIG

La Juventus di Spalletti, seppur basso, ha ottenuto un numero maggiore rispetto a Como e Milan, utilizzando il 15,2% di italiani. percentuali più alte, invece, per Inter e Roma, con il 29,3% e 29% di italiani utilizzati.