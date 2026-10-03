Le grandi manovre per la sessione invernale di calciomercato sono già entrate nel vivo e sull'asse Milano-Torino si preannuncia un duello infuocato: il Milan e la Juventus sono pronte a darsi battaglia per Rayan Aït-Nouri, talentuoso terzino sinistro della Nazionale dell'Algeria attualmente in forza al Manchester City. La notizia, rimbalzata oltremanica e approfondita dai principali quotidiani sportivi, svela come il club di Via Aldo Rossi stia monitorando con estrema attenzione il malumore del classe 2001 alla corte di Enzo Maresca, fiutando l'opportunità per un innesto nel mese di gennaio.

Intrigo Aït-Nouri: i motivi della rottura con il Manchester City

Arrivato a Manchester sponda City a fronte di un investimento pesante da quasi 37 milioni di euro, l'avventura dell'esterno algerino all'Etihad Stadium ha preso una piega decisamente inattesa in questo avvio di stagione. Aït-Nouri si è ritrovato inaspettatamente ai margini delle rotazioni dei campioni d'Inghilterra in carica, collezionando pochissimi minuti complessivi e rimanendo a guardare i compagni dalla panchina in quasi tutti gli appuntamenti chiave della Premier League.

Una mancanza di impiego che ha spinto il calciatore e il suo entourage a esplorare nuove e immediate soluzioni per il futuro. Il giocatore ha manifestato la chiara intenzione di voler giocare con continuità per non perdere la centralità riconquistata in Nazionale, e i club italiani hanno prontamente fiutato l'affare, avviando i primi sondaggi esplorativi per capire i margini di una trattativa a stagione in corso.

Derby d'Italia sul mercato: la strategia del Milan e la concorrenza della Juventus

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Per il Milan si tratta del ritorno di fiamma per. La dirigenza rossonera segue il profilo di Aït-Nouri già dai tempi della sua militanza nel Wolverhampton, ritenendolo l'identikit ideale per caratteristiche fisiche, tecniche e atletiche: un esterno di spinta perfetto per il sistema di gioco di Rúben Amorim, capace di agire sia in una difesa a quattro sia come tutta fascia a tutta intensità. Il Diavolo apprezza la sua duttilità e lo considera un profilo di caratura internazionale perfetto per completare le rotazioni di sinistra. In rossonero, arriverebbe per prendere il posto di, non troppo apprezzato da staff tecnico e tifoseria.La concorrenza, tuttavia, è agguerrita ed è guidata proprio dalla Juventus. I dirigenti bianconeri hanno sfruttato gli ultimi giorni per riaprire i contatti con gli agenti del calciatore, spingendo per una proposta basata su un. Dal canto suo, il Manchester City valuta il cartellino dell'algerino intorno aidi euro e preferirebbe blindare l'eventuale cessione inserendoa cifre elevate. La battaglia di mercato per gennaio è ufficialmente aperta: il Milan resta vigile, pronto a piazzare la zampata decisiva per superare i rivali storici, nel caso in cui l'ecuadoriano Estupiñán fosse ceduto al miglior offerente, magari sempre in Premier League.