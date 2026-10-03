Ibra fa 45 anni: dallo Scudetto con Allegri alle difficoltà da 'dirigente'. Cosa succede ora?

Il compleanno dello svedese: le frasi celebri sul mercato, il crollo con Fonseca, l'arrivo di Amorim e le incertezze sulla sua reale posizione nel club
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Oggi 3 ottobre 2026 Zlatan Ibrahimović compie 45 anni. Una carriera al Milan che possiamo dividere quasi a metà precisa, tra la vita vissuta in rossonero come calciatore e quella vissuta da consulente di 'RedBird'. Da prima punta 163 presenze con il Milan con 93 gol e 35 assist in due periodi diversi: prima l'arrivo dal Barcellona nel 2010-11 con un capolavoro di Adriano Galliani.
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La prima era in rossonero con Allegri14 gol e 12 assist in quel campionato italiano che il Milan vinse proprio grazie alla spinta dello svedese in attacco e alla freschezza del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. La stagione successiva 28 gol e 7 assist in campionato per Ibra, ma una delusione finale con il secondo posto dietro la Juventus. Poi il passaggio insieme a Thiago Silva che cambiò la storia del Milan con l'inizio del declino di risultati.
Il grande ritorno e lo Scudetto 2022Una storia d'amore che però non si era ancora spenta: dopo l'esperienza in MLS, Ibra e il Milan tornarono di nuovo insieme dal gennaio della stagione 2019-20. Da quel momento il Diavolo iniziò di nuovo a crescere: 15 gol in Serie A per lo svedese nell'anno successivo (inizio sfolgorante fermato poi dagli infortuni) e 8 decisivi nel 2021-22, la stagione dello Scudetto per il Milan. Il ritiro dal calcio alla fine della stagione successiva con un saluto commosso sotto gli applausi di San Siro.
La svolta da Senior Advisor rossoneroA dicembre 2023 il ritorno in rossonero nel ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan. Il ruolo più centrale nella stagione 2024-25: intervista nel pre e nei post partita, conferenze stampa per presentare la stagione con l'annuncio di Fonseca in panchina, il progetto Milan Futuro e la presenza in ogni conferenza di presentazione dei nuovi calciatori. Insomma una figura di riferimento per tutto il Milan.
La crisi dirigenziale e i virgolettati cultLe sue dichiarazioni e i risultati sul campo hanno segnato la stagione:
- "Stiamo seguendo il nostro piano. Tutto sotto controllo. Il mercato chiude quando lo dico io. Giorno 6 su 7"
- "Con Emerson Royal siamo più forti"
- La retrocessione del Milan Futuro e il Diavolo che terminò fuori dalle coppe europee.
Il nuovo assetto con Amorim e il futuro di IbraUna stagione disastrosa anche per l'Ibra 'dirigente': un passo indietro lo scorso anno con Allegri in panchina e poi la scelta della nuova dirigenza e di Amorim insieme a Calvelli e Cardinale. E ora resta un dubbio enorme: quale sarà il prossimo ruolo di Ibrahimović nel Milan? Resterà ancora sullo sfondo come oggi o tornerà in prima linea? Solo il tempo lo dirà.
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