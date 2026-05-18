PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan e il caso Ibrahimovic: Senior Advisor o figura d’immagine? Il caso divide

ULTIME MILAN NEWS

Milan e il caso Ibrahimovic: Senior Advisor o figura d’immagine? Il caso divide

Milan e il caso Ibrahimovic: Senior Advisor o figura d’immagine? Il caso divide - immagine 1
Mentre il Milan vince a Genoa, Ibrahimovic sta lottando dalla squadra a causa di svariati impegni: ma che senso ha il suo ruolo?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel mondo attuale, la figura del 'Senior Advisor' resta spesso molto enigmatica, difficile da definire realmente e molto complicata da capire quando si parla di un personaggio come Zlatan Ibrahimovic. In Casa Milan, la domanda su quale sia l'utilità del suo ruolo resta ben aperta ancora: non è un classico dirigente, ma è comunque una presenza forte a stretto contatto con Gerry Cardinale, patron rossonero. Una posizione che, col passare del tempo, ha aumentato diverse critiche ed interrogativi.

Ibrahimovic: immagine o ruolo fondamentale nel club?

—  

Guardando e analizzando il percorso dell'ex bomber svedese, possiamo ben vedere una figura divisa tra due mondi molto diversi tra loro: da un lato abbiamo il campione, ancora protagonista di diversi spot pubblicitari, dall'altro invece abbiamo l'Ibra 'dirigente', molto discontinuo e poco chiaro.

LEGGI ANCHE

Il tema che ha alzato una vera e propria discussione non è la libertà personale dell'ex calciatore, che può comunque dedicarsi anche ad altre attività, ma la percezione tra imagine e la funzione all'interno dell'ambiente rossonero. Molte volte lo stesso svedese è stato lontano dal Milan: l'ultimo esempio, la partita di ieri contro il Genoa in trasferta, dove lo svedese, assieme a Moncada, non ha seguito la squadra.

La vittoria ha riportato, almeno per un po', della serenità in casa rossonera, ma a far parlare è stata l'assenza dell'ex calciatore: tra le tribune del Marassi, infatti, erano presenti Cardinale, Furlani, Calvelli e Tare, ma non lo svedese. Che senso ha il suo ruolo?

Con l'inizio del Mondiale, inoltre, Ibrahimovic sarà impegnato con un'emittente televisiva statunitense nel ruolo di opinionista per commentare tutti i vari match nel mezzo del periodo chiave prima della nuova stagione calcistica. Come può lo svedese rappresentare un punto stabile della squadra se lui stesso non è presente nella maggior parte dei casi, soprattutto in un momento delicato come questo?

 

Leggi anche
Milan brutto ma vincente: perché Allegri ha ragione e il bel gioco ora non serve a nulla
Milan, ecco perché Athekame merita la conferma: può insegnare una cosa a tutta la squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA