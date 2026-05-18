Il tema che ha alzato una vera e propria discussione non è la libertà personale dell'ex calciatore, che può comunque dedicarsi anche ad altre attività, ma la percezione tra imagine e la funzione all'interno dell'ambiente rossonero. Molte volte lo stesso svedese è stato lontano dal Milan: l'ultimo esempio, la partita di ieri contro il Genoa in trasferta, dove lo svedese, assieme a Moncada, non ha seguito la squadra.