Continua la stagione del Milan : siamo arrivati ormai alla fine del campionato con i rossoneri che si giocheranno l'accesso alla prossima edizione della Champions League domenica sera a San Siro contro il Cagliari . Servono tre punti ai rossoneri per avere la certezza matematica a prescindere dai risultati di Roma, Como e Juventus . La vittoria di ieri contro il Genoa sicuramente è una boccata d'ossigeno per il Diavolo, che però non può assolutamente abbassare la guardia perché non si può sbagliare assolutamente nulla. Una delle belle sorprese della sfida contro il Genoa è stata la prestazione di Zachary Athekame , autore di un grandissimo gol che di fatto ha deciso la partita (visto poi il gol di Vasquez del 2-1 finale).

Milan, Athekame può essere un esempio per tutti

Solo 7 partite da titolare per l'esterno destro rossonero con 2 gol e 2 assist in 822 minuti. Contro il Genoa 73% di passaggi precisi, 2 tackle, due rinvii difensivi e un gol con un tiro (dati Sofascore). Lo svizzero ha giocato poco in stagione, visto che Saelemaekers è stato praticamente sempre il titolare del Milan in stagione. Ma nei pochi minuti in campo, ha dimostrato di avere delle qualità su cui si può lavorare molto per il futuro: corsa, un ottimo piede per servire i compagni e un gran bel tiro dalla distanza. Certo deve migliorare sensibilmente in fase difensiva e su alcune letture (ieri si è perso malamente il taglio di Vitinha dietro le sue spalle). Ma è un giocatore su cui si può costruire qualcosa di interessante in perfetto stile RedBird (pagato poco e valorizzato in un paio di stagioni). Può insegnare qualcosa a tutti i compagni, compreso Saelemaekers: spesso e volentieri è meglio tirare anche da fuori che cercare un tocco in più sul pallone. In questo Milan solo lui e Rabiot ci provano e ci riescono. Al momento, Athekame sembra nettamente più forma rispetto a Saelemaekers: il belga torna disponibile contro il Cagliari dopo la squalifica, ma lo svizzero merita di partire ancora una volta titolare.