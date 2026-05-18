Contro il Genoa, il Milan è tornato alla vittoria, ma senza Leao in campo: ecco i numeri del Diavolo senza il portoghese

Il Milan torna dalla trasferta di Genoa con 3 punti pesantissimi in tasca ma, sopratutto, con la sensazione di aver fatto un enorme passo verso la qualificazione in Champions League. Il 2-1 di ieri contro la squadra di Daniele De Rossi, ha confermato una cosa: il diavolo, in alcuni momenti difficili, riesce a compattarsi cercando di reagire.

Un successo arrivato anche in condizioni non del tutto semplici: le numerose assenza, infatti, hanno limitato le scelte tecniche di Massimiliano Allegri. Uno dei grandi assenti era proprio Rafael Leao, squalificato a causa del giallo rimediato da diffidato contro l'Atalanta. Ed è proprio la sua assenza ad aprire un curioso scenario.