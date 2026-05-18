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Milan, il diavolo vince a Genova senza Leao: i numeri della squadra

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Contro il Genoa, il Milan è tornato alla vittoria, ma senza Leao in campo: ecco i numeri del Diavolo senza il portoghese
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan torna dalla trasferta di Genoa con 3 punti pesantissimi in tasca ma, sopratutto, con la sensazione di aver fatto un enorme passo verso la qualificazione in Champions League. Il 2-1 di ieri contro la squadra di Daniele De Rossi, ha confermato una cosa: il diavolo, in alcuni momenti difficili, riesce a compattarsi cercando di reagire.

Un successo arrivato anche in condizioni non del tutto semplici: le numerose assenza, infatti, hanno limitato le scelte tecniche di Massimiliano Allegri. Uno dei grandi assenti era proprio Rafael Leao, squalificato a causa del giallo rimediato da diffidato contro l'Atalanta. Ed è proprio la sua assenza ad aprire un curioso scenario.

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Milan, senza Leao i numeri sono da 'top'

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Se analizziamo il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri senza il numero 10 in campo, possiamo ben notare un dato molto importante: la squadra non solo gioca meglio, ma aumenta anche l'efficacia. Nell'attuale stagione, il bilancio del Milan senza Leao è più che positivo:

  • 7 vittorie su 9 partite giocate

  • 20 gol segnati

  • media punti di 2,44 a match

    • Numeri che evidenziano una squadra capace di non dipendere da solamente un calciatore ma che, senza di esso, riesce comunque a cavarsela collezionando risultati molto importanti. Senza Leao, infatti, il Milan ha collezionato risultati positivi in occasione di:

  • Milan-Cremonese 1-2

  • Lecce-Milan 0-2

  • Milan-Bologna 1-0

  • Udinese-Milan 0-3

  • Milan-Sassuolo 2-2

  • Milan-Verona 3-0

  • Bologna-Milan 0-3

  • Milan-Torino 3-2

  • Genoa-Milan 1-2

    • Analizzando tutta la situazione, il Milan dimostra di avere più carattere rispetto al passato: infatti, nelle scorse stagione il diavolo, senza il portoghese inc campo, non girava. C'è da sottolineare però che, quando il portoghese è in forma, rimane comunque un'arma unica dovuta all'imprevedibilità che ha. La vera forza della squadra, però sembra essere tutta qua: l'alternanza.

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