Milan, senza Leao i numeri sono da 'top'—
Se analizziamo il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri senza il numero 10 in campo, possiamo ben notare un dato molto importante: la squadra non solo gioca meglio, ma aumenta anche l'efficacia. Nell'attuale stagione, il bilancio del Milan senza Leao è più che positivo:
Numeri che evidenziano una squadra capace di non dipendere da solamente un calciatore ma che, senza di esso, riesce comunque a cavarsela collezionando risultati molto importanti. Senza Leao, infatti, il Milan ha collezionato risultati positivi in occasione di:
Analizzando tutta la situazione, il Milan dimostra di avere più carattere rispetto al passato: infatti, nelle scorse stagione il diavolo, senza il portoghese inc campo, non girava. C'è da sottolineare però che, quando il portoghese è in forma, rimane comunque un'arma unica dovuta all'imprevedibilità che ha. La vera forza della squadra, però sembra essere tutta qua: l'alternanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA