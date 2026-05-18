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Festa Inter, lo striscione di Thuram fa discutere: ecco cosa rischia adesso l’attaccante

Festa Inter, lo striscione di Thuram fa discutere: ecco cosa rischia adesso l'attaccante
Marcus Thuram finisce nel mirino dopo lo striscione durante la festa Scudetto dell'Inter. C'è il precedente Ambrosini: ecco cosa rischia l'attaccante
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan si giocherà la qualificazione in Champions League contro il Cagliari: serve una vittoria per avere la certezza matematica. Nel frattempo l'Inter festeggia Scudetto e Coppa Italia nel primo anno di Chivu sulla panchina nerazzurra. Durante la parata in pullman scoperto a Milano, l'attaccante Marcus Thuram ha raccolto uno striscione passatogli dai tifosi: un grande topo dallo sfondo rossonero. Il classico sfottò per prendere in giro i cugini del Milan. Prima di arrivare a piazza Duomo, Thuram ha esposto un altro striscione di sfottò: "I derby mettiteli nel c**o", con riferimento alle vittorie del Milan nella stracittadina in stagione.

Lo striscione di Thuram, ecco cosa rischia 

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Non è certo la prima volta che accade da una parte o dall'altra: Ambrosini nel 2007 dopo la vittoria della Champions League del Milan fece la stessa cosa: "Lo scudetto mettilo...". Due anni dopo, Materazzi rispose: "Ambrosini, nel mio c... c'è ancora posto". Fa parte del mondo del calcio e degli sfottò, nulla di incredibile. Occhio però che Marcus Thuram rischia: come sottolinea 'SportMediaset', Ambrosini fu deferito e pagò una multa dopo patteggiamento. Potrebbe accadere la stessa cosa all'attaccante francese dell'Inter.

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Ancora distanza con l'Inter

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Questo ennesimo capitolo della rivalità milanese ricorda anche le differenze in queste ultime stagioni, che hanno visto l'Inter staccare nettamente i cugini sul piano dei successi e dei trofei alzati. Con i trionfi dell'era recente, tra Scudetti e coppe nazionali, i nerazzurri hanno scavato un solco importante: Inter a quota 21 scudetti, Milan fermo a 19 con l'ultimo tricolore con la firma di Pioli e Maldini. Questo deve fare riflettere Cardinale e RedBird: serve una svolta importante anche nella mentalità, puntare di nuovo a vincere trofei e non solo a tornare in Champions League.

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