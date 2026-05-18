Ancora distanza con l'Inter

Questo ennesimo capitolo della rivalità milanese ricorda anche le differenze in queste ultime stagioni, che hanno visto l'Inter staccare nettamente i cugini sul piano dei successi e dei trofei alzati. Con i trionfi dell'era recente, tra Scudetti e coppe nazionali, i nerazzurri hanno scavato un solco importante: Inter a quota 21 scudetti, Milan fermo a 19 con l'ultimo tricolore con la firma di Pioli e Maldini. Questo deve fare riflettere Cardinale e RedBird: serve una svolta importante anche nella mentalità, puntare di nuovo a vincere trofei e non solo a tornare in Champions League.