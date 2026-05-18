Jashari promosso! Analisi Genoa-Milan 1-2: Fullkrug meglio di Gimenez

Dopo un mese, con Genoa-Milan 1-2, i rossoneri di Massimiliano Allegri tornano alla vittoria. Un successo pesantissimo, perché riavvicina il Diavolo alla Champions League, tre punti ottenuti grazie a un atteggiamento tattico molto più simile a quello visto in gran parte della stagione. Una squadra compatta, ordinata, sicuramente non spettacolare e bella, ma coerente e capace di subire molto poco. Da segnalare, in tutto questo, anche la partita di Ardon Jashari, che è stato tra i migliori in campo, così come Christopher Nkunku e Zachary Athekame: in comune tutti questi hanno il fatto di essere stati bocciati forse troppo presto. Viceversa, forse Santiago Gimenez in Genoa-Milan ha dimostrato ancora una volta di non essere all'altezza, con Niclas Fullkrug che ha fatto molto meglio di lui. Nel video qui sotto l'analisi tattica col match analyst Davide Flore: lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivata la campanella, oltre a dirci la vostra nei commenti!