1. Assetto societario: RedBird valuta la cessione di una quota di minoranza a David Ellison — Il futuro societario del Milan potrebbe arricchirsi di un nuovo e importante protagonista internazionale. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, RedBird sta valutando la cessione di una quota di minoranza del club a David Ellison, magnate statunitense e figura di spicco nel mondo dei media e degli investimenti (recentemente salito alle cronache per l'operazione Paramount-Skydance). Non si tratta di un disimpegno da parte del proprietario Gerry Cardinale, bensì di una mossa strategica per iniettare nuove risorse economiche e competenze nel club, legando ancora di più il brand Milan all'intrattenimento globale.

2. Il blitz di Gerry Cardinale a Marassi: valutazioni in corso sul management — La centralità del progetto Milan nella testa di RedBird è stata confermata dalla presenza fisica del numero uno del fondo statunitense in Italia. Gerry Cardinale ha effettuato un blitz ieri in occasione della sfida Genoa-Milan, assistendo alla partita direttamente dalle tribune dello stadio 'Ferraris'.

La sua presenza non è stata solo un segnale di vicinanza alla squadra, ma l'occasione per avviare una profonda fase di valutazione interna sul futuro del management rossonero. Cardinale sta analizzando da vicino l'operato dell'intera area sportiva e aziendale per pianificare il prossimo ciclo del Milan, con l'obiettivo di colmare il gap con le big italiane ed europee sia sul piano dei ricavi che dei risultati sportivi.

3. Organigramma rossonero: il futuro di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimović — All'interno del rimpasto o delle conferme al vaglio della proprietà, i fari sono puntati in particolare su due figure chiave: l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani e il Senior Advisor Zlatan Ibrahimović.

Giorgio Furlani: il suo operato sul piano del bilancio e della stabilità finanziaria è indubbio, ma si valutano le deleghe operative in vista della prossima riorganizzazione. Possibile una mossa a sorpresa dell'ex portfolio manager di Elliott nei prossimi giorni.

Zlatan Ibrahimović: la figura dello svedese, uomo di fiducia di Cardinale assente in occasione di Genoa-Milan per impegni altrove, è considerata centrale per garantire il DNA Milan e fare da collante tra squadra e proprietà. Resta da capire se il suo raggio d'azione verrà ulteriormente ampliato nelle decisioni strategiche di mercato.

4. Il verdetto del campo: vittoria a Marassi e le parole di Allegri sulla Champions — Mentre la società pianifica il domani, la squadra risponde presente sul rettangolo verde. Anche perché c'è una Champions League ancora da conquistare. Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale a Marassi contro il Genoa, un successo di carattere che avvicina l'obiettivo minimo stagionale.

Al termine del match, il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso grande soddisfazione per la prestazione, sottolineando l'importanza cruciale di questi tre punti. Allegri ha parlando così, esplicitamente, della corsa Champions: "La qualificazione aritmetica è l'unico focus di questo finale di stagione, la squadra sta dimostrando la maturità necessaria per raggiungere l'obiettivo richiesto dal club".

5. Panchina Milan: il futuro di Allegri secondo Matteo Moretto — Nonostante il successo sul campo e le parole distensive del post-partita, il futuro della guida tecnica resta il grande punto di domanda dell'estate rossonera. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, una delle fonti più autorevoli e verificate del panorama giornalistico sportivo.

Secondo quanto riferito da Moretto, il futuro di Allegri sulla panchina del Milan resta fortemente in bilico. La dirigenza e la proprietà stanno valutando un profilo diverso, capace di avviare un nuovo progetto tecnico basato sulla valorizzazione dei giovani e su un'identità di gioco più europea. Le prossime settimane, subito dopo la certezza matematica del posizionamento in classifica, saranno decisive per la scelta definitiva.

Difficile, per Moretto, anche per questioni economiche, che il Milan si separi da Allegri in caso di Champions; in tal caso, sarà la volontà di Allegri a pesare. Se vorrà restare, con un contratto automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2028, il tecnico livornese potrebbe dunque restare in sella.