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Milan, Allegri predica calma: “Non abbiamo ancora fatto niente. Dobbiamo vincere l’ultima”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Genoa-Milan 1-2 di Serie A
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato nel post-partita di Genoa-Milan 1-2: una vittoria importante per la sua squadra, firmata da Christopher Nkunku e Zachary Athekame, in ottica di una qualificazione alla Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha terminato la settimana di caos totale vissuta prima del match contro il Genoa con una corsa rabbiosa negli spogliatoi del 'Ferraris'.

Tra le voci di un imminente approdo sulla panchina della Nazionale Italiana e i 'rumors' su presunte liti con Zlatan Ibrahimović, il tecnico livornese ha condotto il suo Diavolo a una vittoria di capitale importanza sul campo dei rossoblù di Daniele De Rossi.

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Un 2-1 firmato dai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame con cui il Milan ha superato il Genoa, rimettendosi in carreggiata dopo cinque sconfitte nelle ultime sette partite e toccando quota 70 punti in classifica.

La qualificazione in Champions League per la stagione 2026-2027 dipenderà ora esclusivamente dai rossoneri: battendo il Cagliari domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', staccheranno il pass continentale. In caso contrario bisognerà sperare nei passi falsi di Roma, Como e Juventus.

"C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quanto costruito durante l’anno. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo l’ultima partita da vincere in casa e speriamo di farlo. Devo ringraziare i giocatori e chi sta lavorando vicino a me, mi hanno supportato e sopportato. Manca ancora una settimana all’obiettivo", ha detto Allegri nel post-partita di Genoa-Milan.

Lo stato maggiore a Marassi: il ritorno di Cardinale e l'assenza di Ibra

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A vedere il Milan a Marassi c'era tutto lo stato maggiore rossonero. Spiccava la presenza del proprietario Gerry Cardinale, che non si vedeva in trasferta da Lazio-Milan 2-2 del 31 agosto 2024. Il patron ha tenuto un discorso motivazionale nel pre-partita e si è complimentato con la squadra subito dopo il fischio finale.

Al suo fianco presenti anche l'AD Giorgio Furlani e il DS Igli Tare, nonostante i rumors di mercato, oltre a Massimo Calvelli (uomo RedBird). Non è passata invece inosservata l'assenza di Zlatan Ibrahimović.

"Cardinale è venuto a parlare negli spogliatoi ed è stato molto bello soprattutto per i ragazzi – ha spiegato Allegri –. Ha rinforzato la vicinanza della società e ha fatto un grosso in bocca al lupo. Sono tutti contenti in dirigenza, la Champions a livello economico è un traguardo fondamentale".

Il retroscena su Luka Modrić: la maschera protettiva e la scelta di Allegri

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Nota di merito della giornata per Luka Modrić. Il centrocampista croato, reduce da un'operazione per la frattura complessa dello zigomo sinistro, si è messo a disposizione della squadra sedendo in panchina con una maschera protettiva. A fine partita, Allegri ha lodato pubblicamente le qualità umane del Pallone d'Oro 2018:

"Ho il piacere di lavorare con Luka e vedere con quale amore fa ancora questo sport. Fremeva per entrare, ma ho preferito Ruben Loftus-Cheek perché è un saltatore e l'infortunio di Luka era ancora fresco. Si è messo a disposizione, è un esempio per tutti i calciatori e per i bambini che giocano a calcio".

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