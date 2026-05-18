Ieri, in occasione di Genoa-Milan, si è presentato in Italia il patron rossonero Gerry Cardinale , con l'obiettivo prioritario di riportare calma e serenità dopo una settimana turbolenta.

Oltre alla contestazione contro Furlani, l'ambiente è stato scosso dalle indiscrezioni su presunti litigi tra il tecnico Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimović , Senior Advisor di RedBird per il club rossonero.

Ogni valutazione ufficiale su quali teste dovranno cadere (tra campo e scrivania) è rimandata al 25 maggio , quando la stagione si chiuderà e sarà chiaro il destino della qualificazione in Champions League .

Un dettaglio non è però sfuggito agli osservatori: Furlani ha visto la partita seduto vicino a Massimo Calvelli, uomo RedBird. Secondo le ultime indiscrezioni, Calvelli potrebbe prendere il suo posto come nuovo AD del Milan. In questo scenario, Ibrahimović assumerebbe il pieno controllo del calciomercato e dell'area tecnica con uomini di sua fiducia. Per 'La Gazzetta dello Sport', il fatto che Furlani non abbia seduto accanto a Cardinale in tribuna è puramente casuale.