Il blitz di Cardinale a Genova e i 'rumors' sui litigi Allegri-Ibrahimović—
Ieri, in occasione di Genoa-Milan, si è presentato in Italia il patron rossonero Gerry Cardinale, con l'obiettivo prioritario di riportare calma e serenità dopo una settimana turbolenta.
Oltre alla contestazione contro Furlani, l'ambiente è stato scosso dalle indiscrezioni su presunti litigi tra il tecnico Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero.
Ogni valutazione ufficiale su quali teste dovranno cadere (tra campo e scrivania) è rimandata al 25 maggio, quando la stagione si chiuderà e sarà chiaro il destino della qualificazione in Champions League.
I fatti di Marassi: la presenza di Furlani al fianco di Tare e Cardinale—
Nonostante le voci di corridoio, vanno dettagliati i fatti emersi nella trasferta ligure. Furlani era regolarmente presente al 'Ferraris':
Un dettaglio non è però sfuggito agli osservatori: Furlani ha visto la partita seduto vicino a Massimo Calvelli, uomo RedBird. Secondo le ultime indiscrezioni, Calvelli potrebbe prendere il suo posto come nuovo AD del Milan. In questo scenario, Ibrahimović assumerebbe il pieno controllo del calciomercato e dell'area tecnica con uomini di sua fiducia. Per 'La Gazzetta dello Sport', il fatto che Furlani non abbia seduto accanto a Cardinale in tribuna è puramente casuale.
Quale futuro per Giorgio Furlani? L'ipotesi del passo indietro—
Sulla scia delle anticipazioni della "rosea", la posizione dell'attuale AD resta al vaglio della proprietà, ma non si esclude un colpo di scena: potrebbe essere lo stesso Furlani a fare un passo indietro spontaneo, uscendo dal Milan per tornare a occuparsi di altri affari.
Il popolo rossonero freme per capire quale direzione prenderà il club. Manca solo una settimana di pazienza: l'attesa sta per terminare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA