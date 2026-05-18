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Milan, quale futuro per Furlani? È spuntata un’indiscrezione importante nelle ultime ore

Giorgio Furlani, amministratore delegato AC Milan
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è al centro della contestazione dei tifosi rossoneri ormai da settimane. Ecco le ultime news sulla sua posizione, alla luce del blitz ieri del patron Gerry Cardinale in Italia per seguire il match
Daniele Triolo Redattore 

Da settimane, nel mirino dei tifosi del Milan c'è l'amministratore delegato Giorgio Furlani. L'ex portfolio manager di Elliott, nel CdA del club dal 2018 e AD dal 2022, è al centro della contestazione per via di una visione giudicata troppo affaristica e finanziaria, a discapito dei risultati sportivi.

I sostenitori rossoneri hanno espresso il proprio dissenso in modo netto:

  • La petizione online: lanciata su Change.org, ha già superato le 52mila firme.

  • La protesta allo stadio: cori e striscioni di contestazione prima, durante e dopo l'ultimo match Milan-Atalanta a 'San Siro'.

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    Il blitz di Cardinale a Genova e i 'rumors' sui litigi Allegri-Ibrahimović

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    Ieri, in occasione di Genoa-Milan, si è presentato in Italia il patron rossonero Gerry Cardinale, con l'obiettivo prioritario di riportare calma e serenità dopo una settimana turbolenta.

    Oltre alla contestazione contro Furlani, l'ambiente è stato scosso dalle indiscrezioni su presunti litigi tra il tecnico Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimović, Senior Advisor di RedBird per il club rossonero.

    Ogni valutazione ufficiale su quali teste dovranno cadere (tra campo e scrivania) è rimandata al 25 maggio, quando la stagione si chiuderà e sarà chiaro il destino della qualificazione in Champions League.

    I fatti di Marassi: la presenza di Furlani al fianco di Tare e Cardinale

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    Nonostante le voci di corridoio, vanno dettagliati i fatti emersi nella trasferta ligure. Furlani era regolarmente presente al 'Ferraris':

  • È sceso negli spogliatoi nel pre-partita insieme a Cardinale e al DS Igli Tare per il discorso motivazionale alla squadra.

  • Ha seguito il riscaldamento a bordo campo sempre al fianco del patron e del direttore sportivo.

    • Un dettaglio non è però sfuggito agli osservatori: Furlani ha visto la partita seduto vicino a Massimo Calvelli, uomo RedBird. Secondo le ultime indiscrezioni, Calvelli potrebbe prendere il suo posto come nuovo AD del Milan. In questo scenario, Ibrahimović assumerebbe il pieno controllo del calciomercato e dell'area tecnica con uomini di sua fiducia. Per 'La Gazzetta dello Sport', il fatto che Furlani non abbia seduto accanto a Cardinale in tribuna è puramente casuale.

    Quale futuro per Giorgio Furlani? L'ipotesi del passo indietro

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    Sulla scia delle anticipazioni della "rosea", la posizione dell'attuale AD resta al vaglio della proprietà, ma non si esclude un colpo di scena: potrebbe essere lo stesso Furlani a fare un passo indietro spontaneo, uscendo dal Milan per tornare a occuparsi di altri affari.

    Il popolo rossonero freme per capire quale direzione prenderà il club. Manca solo una settimana di pazienza: l'attesa sta per terminare.

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