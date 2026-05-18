Il blitz di Gerry Cardinale a Marassi: spogliatoi e riscaldamento con Furlani e Tare — Il managing partner del fondo RedBird, proprietario del Milan dal 2022, è giunto ieri mattina nel nostro Paese con un volo privato proveniente da Londra, recandosi subito a Genova.

Presentatosi allo stadio 'Ferraris' prima di Genoa-Milan, match cruciale per il destino europeo della squadra, il patron è sceso immediatamente negli spogliatoi. Cardinale ha caricato Mike Maignan e compagni, facendo capire quanto la proprietà sia vicina alle vicende rossonere in questo momento delicato.

Successivamente, ha seguito il riscaldamento pre-partita a bordo campo al fianco dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e del direttore sportivo Igli Tare, prima di accomodarsi sugli spalti per assistere alla gara.

Il discorso nel post-partita: "Keep going on" verso il Cagliari — Al termine del match, vinto dal Milan per 2-1 grazie ai gol di Christopher Nkunku e Zachary Athekame, Cardinale ha concesso il bis scendendo nuovamente negli spogliatoi del 'Ferraris'. Questa volta il clima era di festa, utile per complimentarsi con il gruppo per un successo di vitale importanza.

"Keep going on, continuate così"

Questo il messaggio d'incitamento che Cardinale ha rivolto ad Allegri e ai giocatori, ricordando però che la missione andrà definitivamente completata battendo il Cagliari nell'ultimo turno di campionato a 'San Siro'. Le parole dei protagonisti nel post-partita hanno confermato l'ottimo impatto del patron.

Adrien Rabiot:"Cardinale ci ha detto che ha tanta fiducia in noi e che ora dipende tutto da noi. Ha dispensato tranquillità e serenità, questo ci dà molta fiducia anche se fuori succedono delle cose tra di loro".

Mister Allegri:"La presenza di Cardinale ha rafforzato la vicinanza della società, il fatto che sia venuto a parlare negli spogliatoi è stato bello soprattutto per i ragazzi".

Il futuro del Milan: le decisioni dal 25 maggio e il nodo Ibrahimović — Subito dopo il match il proprietario è ripartito per Londra. Dal 25 maggio inizieranno le grandi valutazioni per il futuro societario e, secondo le ultime indiscrezioni, qualche testa in dirigenza potrebbe cadere.

Difficilmente, invece, i cambiamenti toccheranno lo staff tecnico in caso di qualificazione alla Champions League. Cardinale sembra avere un ottimo feeling con il tecnico livornese. L'accesso all'Europa che conta farebbe scattare il prolungamento automatico del contratto di Allegri fino al 30 giugno 2028. Il tutto con buona pace di Zlatan Ibrahimović con cui, secondo le recenti cronache, non sembra scorrere più buon sangue.