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Bonanni: “Ho forti dubbi sul Milan. Non sono convinto né della squadra né dell’allanatore”

Massimo Bonanni, ex calciatore
L'ex calciatore Massimo Bonanni esprime forti perplessità sul momento del Milan, evidenziando le incertezze sulla rosa, sulla guida tecnica e sul futuro
Redazione PM

Il Milan si appresta a vivere l'ultima sfida di campionato contro il Cagliari a San Siro. Gli appena 28 punti conquistati nel girone di ritorno, hanno impedito ai rossoneri di mantenere la continuità necessaria per insidiare l'Inter, alimentando il malcontento della tifoseria. Nelle ultime 8 uscite la squadra di Massimiliano Allegri ha raccolto 10 punti: la vittoria contro il Genoa ha avvicinato l'obiettivo Champions, che però non è ancora al sicuro

Milan, l'analisi di Bonanni: "Situazione particolare, servono valutazioni profonde"

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Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Massimo Bonanni ha espresso tutte le proprie perplessità sulla situazione in casa rossonera. Di seguito, un estratto delle parole dell'ex calciatore, oggi allenatore delle giovanili dell'Ostia Mare.

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"Nutro forti dubbi sul Milan, la situazione attuale è molto particolare. Non mi convincono questo gruppo e questo allenatore; tra le squadre di vertice, quella rossonera è la compagine che si trova nella posizione peggiore. Al contrario, la Juventus ha iniziato un percorso di crescita, mentre i valori di Inter e Napoli rimangono ben noti. Ritengo che la dirigenza debba compiere riflessioni profonde al termine del campionato: è necessario fare chiarezza su quali siano i reali obiettivi del Milan".

Il momento del Milan

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La qualificazione Champions League resta l'obiettivo primario per la programmazione economica e sportiva del Milan, oltre che per il futuro di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari per blindare aritmeticamente il quarto posto.

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