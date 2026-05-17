Nkunku la stappa, Athekhame la chiude: i colpi di Tare decidono Genoa-Milan. Siamo sicuri sia lui il problema?
"Nutro forti dubbi sul Milan, la situazione attuale è molto particolare. Non mi convincono questo gruppo e questo allenatore; tra le squadre di vertice, quella rossonera è la compagine che si trova nella posizione peggiore. Al contrario, la Juventus ha iniziato un percorso di crescita, mentre i valori di Inter e Napoli rimangono ben noti. Ritengo che la dirigenza debba compiere riflessioni profonde al termine del campionato: è necessario fare chiarezza su quali siano i reali obiettivi del Milan".
Il momento del Milan—
La qualificazione Champions League resta l'obiettivo primario per la programmazione economica e sportiva del Milan, oltre che per il futuro di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria nell'ultima giornata contro il Cagliari per blindare aritmeticamente il quarto posto.
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