"Nutro forti dubbi sul Milan, la situazione attuale è molto particolare. Non mi convincono questo gruppo e questo allenatore; tra le squadre di vertice, quella rossonera è la compagine che si trova nella posizione peggiore. Al contrario, la Juventus ha iniziato un percorso di crescita, mentre i valori di Inter e Napoli rimangono ben noti. Ritengo che la dirigenza debba compiere riflessioni profonde al termine del campionato: è necessario fare chiarezza su quali siano i reali obiettivi del Milan".