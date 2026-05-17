In mezzo alla marea nerazzurra a San Siro spunta una maglia del Milan: il video del piccolo Eros fa il giro dei social
Al termine della sfida contro il Verona, l'Inter ha dato il via alla festa per celebrare la vittoria del 21° scudetto della sua storia. La cerimonia è iniziata all'interno di San Siro, dove il capitano Lautaro Martinez ha alzato al cielo il tricolore nell'ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Christian Chivu. Tra i tanti tifosi interisti presenti al Meazza per festeggiare con la propria squadra, al centro dell'attenzione è finito un baby tifoso rossonero, ultimo baluardo di milanismo in una città che oggi (e sottolineiamo, soltanto oggi) si è tinta di nerazzurro.
Milan, il video del piccolo Eros fa il giro dei social
Il piccolo Eros si è preso la scena durante la festa nerazzurra. In mezzo a un mare di tifosi dell'Inter, questo giovanissimo tifoso rossonero indossa con orgoglio una maglia del Milan con il proprio nome sulle spalle, ricordando a tutti gli interisti presenti quale sia la prima squadra di Milano.