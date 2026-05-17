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Milan, un baby rossonero sfida gli interisti durante la festa scudetto: il video del piccolo Eros è virale

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In mezzo alla marea nerazzurra a San Siro spunta una maglia del Milan: il video del piccolo Eros fa il giro dei social
Redazione PM

Al termine della sfida contro il Verona, l'Inter ha dato il via alla festa per celebrare la vittoria del 21° scudetto della sua storia. La cerimonia è iniziata all'interno di San Siro, dove il capitano Lautaro Martinez ha alzato al cielo il tricolore nell'ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Christian Chivu. Tra i tanti tifosi interisti presenti al Meazza per festeggiare con la propria squadra, al centro dell'attenzione è finito un baby tifoso rossonero, ultimo baluardo di milanismo in una città che oggi (e sottolineiamo, soltanto oggi) si è tinta di nerazzurro.

Milan, il video del piccolo Eros fa il giro dei social

Il piccolo Eros si è preso la scena durante la festa nerazzurra. In mezzo a un mare di tifosi dell'Inter, questo giovanissimo tifoso rossonero indossa con orgoglio una maglia del Milan con il proprio nome sulle spalle, ricordando a tutti gli interisti presenti quale sia la prima squadra di Milano.

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Il video è diventato virale in pochi minuti, scatenando le reazioni divertite e i commenti di migliaia di appassionati. Tra sani sfottò e applausi alla genuinità del gesto, il piccolo Eros a San Siro resta senza dubbio una delle immagini più iconiche di questo finale di stagione.

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