Al termine della sfida contro il Verona, l'Inter ha dato il via alla festa per celebrare la vittoria del 21° scudetto della sua storia. La cerimonia è iniziata all'interno di San Siro, dove il capitano Lautaro Martinez ha alzato al cielo il tricolore nell'ultimo impegno casalingo stagionale della squadra di Christian Chivu. Tra i tanti tifosi interisti presenti al Meazza per festeggiare con la propria squadra, al centro dell'attenzione è finito un baby tifoso rossonero, ultimo baluardo di milanismo in una città che oggi (e sottolineiamo, soltanto oggi) si è tinta di nerazzurro.