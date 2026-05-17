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Milan, la nuova maglia spunta già in alcuni store? Spunta l’anteprima

Milan, la nuova maglia spunta già in alcuni store? Spunta l’anteprima - immagine 1
Arrivano delle novità per quanto riguarda la nuova divisa della prossima stagione: le foto della nuova maglia del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità per quanto riguarda la nuova divisa della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Footy Headlines, le nuove divise del Milan sarebbero già apparse in vendita in alcuni store in giro per l'Italia, nonostante comunque la presentazione ufficiale non sia ancora arrivata.

Una situazione ambigua che, ovviamente, non è passata inosservata ai tifosi rossoneri. La nuova maglia, come si può ben vedere dalle immagini sui social, presenta ambienti strisce verticali rosse e nere, una scelta che richiama le origini. La maglia, infatti, è molto simile a quella della stagione 2010-2011, quando i rossoneri, con Allegri in panchina, vinsero il loro 18esimo scudetto. Le maniche sono molto semplice e il tutto sembra molto pulito.

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Nonostante le immagini, al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte del club. Resta da capire, però, se la maglia esposta sia quella definitiva o una semplice anticipazione. La vera domanda, però, è una sola: quando verrà presentata? Secondo il nostro pensiero, cè ampia probabilità che la maglia venga presentata contro il Cagliari, ultima partita stagionale.

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