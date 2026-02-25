Il Milan in questi anni con Puma ha creato molte maglie da gioco, anche quarti kit interessanti e in collaborazione con marchi diversi. Partiamo con la collaborazione di questa stagione: una maglia rosso nera e una grigia nera viste contro il Parma nell'ultime partita di campionato. Il quarto kit della stagione 2025-26 è in collaborazione tra Puma e il marchio Slam Jam, brand simbolo della cultura contemporanea italiana. Come recita il comunicato ufficiale del club: "Il Fourth Kit è disponibile in due colorazioni: deep red, iconico e senza tempo, e sleek silver, un omaggio all’estetica di Slam Jam attraverso una tonalità storicamente legata ad AC Milan". Qui la gallery per ammirare tutti i dettagli della maglia. PROSSIMA SCHEDA>>>