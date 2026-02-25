Pianeta Milan
Nuova quarta maglia 2025-2026, ecco quando il Milan la indosserà una seconda volta

Nuova quarta maglia Milan 2025-2026 25 febbraio 2026
Lanciata oggi in via ufficiale la nuova quarta maglia del Milan 2025-2026, realizzata da PUMA in collaborazione con Slam Jam in due versioni: già indossata una volta, domenica scorsa a 'San Siro' contro il Parma, sarà portata anche una seconda
Daniele Triolo Redattore 

Sotto lo slogan 'Benvenuti all'Inferno', Milan e PUMA hanno presentato in via ufficiale, questa mattina, la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026, realizzata in collaborazione con Slam Jam (GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI).

Nuova quarta maglia Milan 2025-2026 in campo un'altra volta in stagione

Il 'Fourth Kit' del Diavolo è stato realizzato in due colori, 'deep red' (rosso) e 'sleek silver' (argento) e in due versioni. La versione 'Player', al costo di € 120,00 per il pubblico e quella 'Limited', che, invece, costa € 170,00. Divise da gioco rigorosamente a maniche lunghe.

Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, il lancio odierno della nuova quarta maglia del Milan 2025-2026 non si è trattato propriamente di una sorpresa per i tifosi rossoneri. Questo perché la squadra di Massimiliano Allegri ha già indossato il 4th kit già domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione del match perso 0-1 contro il Parma in Serie A.

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole Kean per l'attacco: sul taccuino di Tare c'è anche Vlahovic e non solo >>>

Mike Maignan e compagni, ora, indosseranno la quarta maglia ancora una volta, avverrà in occasione di Milan-Torino, partita della 30^ giornata di campionato, in programma nel weekend del 21-22 marzo. Verosimilmente, come accaduto negli ultimi anni, Maignan vestirà stavolta quella rossa e l'intera squadra, al contrario, giocherà con la divisa color argento.

