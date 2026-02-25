Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR
Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, il lancio odierno della nuova quarta maglia del Milan 2025-2026 non si è trattato propriamente di una sorpresa per i tifosi rossoneri. Questo perché la squadra di Massimiliano Allegri ha già indossato il 4th kit già domenica scorsa, a 'San Siro', in occasione del match perso 0-1 contro il Parma in Serie A.
Mike Maignan e compagni, ora, indosseranno la quarta maglia ancora una volta, avverrà in occasione di Milan-Torino, partita della 30^ giornata di campionato, in programma nel weekend del 21-22 marzo. Verosimilmente, come accaduto negli ultimi anni, Maignan vestirà stavolta quella rossa e l'intera squadra, al contrario, giocherà con la divisa color argento.
