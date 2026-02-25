Sotto lo slogan 'Benvenuti all'Inferno', Milan e PUMA hanno presentato in via ufficiale, questa mattina, la nuova quarta maglia per la stagione 2025-2026 , realizzata in collaborazione con Slam Jam ( GUARDA QUI LE FOTO UFFICIALI ).

Nuova quarta maglia Milan 2025-2026 in campo un'altra volta in stagione

Il 'Fourth Kit' del Diavolo è stato realizzato in due colori, 'deep red' (rosso) e 'sleek silver' (argento) e in due versioni. La versione 'Player', al costo di € 120,00 per il pubblico e quella 'Limited', che, invece, costa € 170,00. Divise da gioco rigorosamente a maniche lunghe.