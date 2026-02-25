Il Fourth Kit è disponibile in due colorazioni: deep red, iconico e senza tempo, e sleek silver, un omaggio all’estetica di Slam Jam attraverso una tonalità storicamente legata ad AC Milan. Entrambe le versioni sono impreziosite da dettagli neri decisi e dal tradizionale stemma rossonero, simbolo di identità e orgoglio. La collezione - completata da giacca, pantaloni da allenamento e accessori - è pensata per essere indossata dentro e fuori dal campo. Ogni capo racconta il legame profondo tra i tifosi e il Club, celebrato non solo come squadra di calcio, ma come icona culturale globale.

Nuova quarta maglia Milan 2025-2026, le prime impressioni — Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: “Questo Fourth Kit rappresenta l’essenza dell’orgoglio rossonero ed è dedicato a chi vive e respira AC Milan ogni giorno. È un naturale punto d’incontro tra calcio, moda e cultura, radicato nella nostra storia e plasmato dallo spirito di Milano. Creato insieme a PUMA e Slam Jam, riflette identità, cura dei dettagli e un forte senso di appartenenza, a partire dal celebre stemma storico del Club. Più di un semplice kit, è un omaggio alla community rossonera nel mondo”.

Marco Mueller, VP Product Excellence & Brand Operations di PUMA, ha dichiarato: “Il Milan, come Milano, è sinonimo di moda. Collaborare con Slam Jam per creare questa collezione unica, sia in campo sia sugli spalti, è stata un’esperienza davvero entusiasmante. Dai colori iconici ai temi audaci, fino alle sfumature più raffinate - come il volto nascosto del gargoyle nella fodera interna della Limited Edition - è proprio questa cura per il dettaglio, presente in tutta la collezione, che crediamo saprà conquistare tifosi e giocatori”.

Luca Benini, fondatore di Slam Jam, ha aggiunto: “Mettere la nostra visione creativa al servizio della squadra che amiamo è un traguardo che consideriamo un vero motivo di orgoglio”.

Il Fourth kit 2025/26, indossato dai giocatori di movimento in deep red e dal portiere in sleek silver, ha fatto il suo esordio ufficiale domenica durante Milan-Parma, prendendosi la scena davanti ai tifosi. Un momento che ha sottolineato la visione e l’identità del Club, presentando il design nella sua dimensione più autentica: il campo. Il lancio è stato celebrato anche con un evento di debutto tenutosi ieri, martedì 24 febbraio, presso Spazio Maiocchi a Milano, dove VIP, tifosi e membri della community si sono riuniti per un appuntamento che ha unito arte, cultura e intrattenimento.

La nuova maglia sarà indossata anche nella partita contro il Torino, in calendario a marzo, e dalla Prima Squadra femminile contro il Como Women, rafforzando ulteriormente il legame tra tutte le anime della famiglia rossonera. Il kit è disponibile nelle versioni Player e Limited, entrambe dotate della tecnologia dryCELL di PUMA per garantire comfort e gestione dell’umidità. Le maglie Player sono realizzate nell’ambito dell’iniziativa RE:FIBRE utilizzando almeno il 95% di scarti tessili riciclati e poliestere, mentre le maglie Limited sono prodotte con almeno il 90% di materiali riciclati, esclusi finiture e dettagli decorativi".