Milan, presentata la quarta maglia in collaborazione con 'Slam Jam'

(fonte AC Milan) - "AC Milan e PUMA tornano a collaborare con un nuovo progetto speciale. Dopo le partnership creative con Nemen, Koché, Pleasures e Off-White, questa volta il Club unisce le forze con Slam Jam per dare vita a un nuovo e audace Fourth Kit. Pensata per la community rossonera di tutto il mondo, la maglia combina l'heritage e l'identità di AC Milan con l'approccio culturale contemporaneo di Slam Jam. I richiami iconici al rosso e al nero si fondono con un design essenziale e moderno, mentre lo stemma tradizionale e il simbolo del Diavolo diventano elementi centrali che raccontano orgoglio, appartenenza e senso di identità.