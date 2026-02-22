Milan, presentata la quarta maglia in collaborazione con 'Slam Jam'

Dettagli nascosti e grafiche stratificate invitano a scoprire il kit più da vicino, parlando a una nuova generazione senza mai perdere il legame con la storia del Club. La collaborazione non si limita alla maglia. I giocatori sono stati infatti visti arrivare indossando una track jacket co-branded Slam Jam, caratterizzata dalla scritta sul retro "CHAOS IS ORDER": un messaggio forte, capace di riassumere lo spirito del progetto e di anticipare l'attitudine dell'intera collezione. Questo lancio va oltre il concetto di kit da gara: è un punto d'incontro tra calcio, moda e cultura urbana, costruito insieme alla community che continua a spingere AC Milan verso il futuro. Il Fourth Kit PUMA x AC Milan x Slam Jam sarà disponibile a partire dal 25 febbraio".
