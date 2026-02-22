Pianeta Milan
Milan-Parma, ecco la nuova quarta maglia rossonera in collaborazione con ‘Slam Jam’

Milan, presentata la quarta maglia in collaborazione con 'Slam Jam'
In occasione di Milan-Parma, i rossoneri sono scesi in campo con la nuova quarta maglia realizzata in collaborazione con 'Slam Jam'
Il Milan è oggi sceso in campo contro il Parma indossando la nuova quarta maglia realizzata in collaborazione con 'Slam Jam'. Ecco i dettagli sulla quarta divisa rossonera.

(fonte AC Milan) - "AC Milan e PUMA tornano a collaborare con un nuovo progetto speciale. Dopo le partnership creative con Nemen, Koché, Pleasures e Off-White, questa volta il Club unisce le forze con Slam Jam per dare vita a un nuovo e audace Fourth Kit. Pensata per la community rossonera di tutto il mondo, la maglia combina l'heritage e l'identità di AC Milan con l'approccio culturale contemporaneo di Slam Jam. I richiami iconici al rosso e al nero si fondono con un design essenziale e moderno, mentre lo stemma tradizionale e il simbolo del Diavolo diventano elementi centrali che raccontano orgoglio, appartenenza e senso di identità.

Dettagli nascosti e grafiche stratificate invitano a scoprire il kit più da vicino, parlando a una nuova generazione senza mai perdere il legame con la storia del Club. La collaborazione non si limita alla maglia. I giocatori sono stati infatti visti arrivare indossando una track jacket co-branded Slam Jam, caratterizzata dalla scritta sul retro "CHAOS IS ORDER": un messaggio forte, capace di riassumere lo spirito del progetto e di anticipare l'attitudine dell'intera collezione. Questo lancio va oltre il concetto di kit da gara: è un punto d'incontro tra calcio, moda e cultura urbana, costruito insieme alla community che continua a spingere AC Milan verso il futuro. Il Fourth Kit PUMA x AC Milan x Slam Jam sarà disponibile a partire dal 25 febbraio".

