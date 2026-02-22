ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-PARMA IN DIRETTA TV O STREAMING
Milan-Parma di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News
+++ MILAN-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán (De Winter); Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Estupiñán), Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia (Sørensen), Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Casentini, Rinaldi, Mena Martínez, Drobnič, F. Carboni, Cremaschi, Estévez, Ordóñez, Sørensen (Nicolussi Caviglia), Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.
+++ MILAN-PARMA LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 18:00, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
