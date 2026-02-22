Milan-Parma di Serie A in diretta: formazioni e dove vederla | LIVE News

partite

Alle ore 18:00, a 'San Siro', c'è Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: le news, LIVE, di avvicinamento al match
ECCO COME E DOVE VEDERE MILAN-PARMA IN DIRETTA TV O STREAMING

+++ MILAN-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI +++

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán (De Winter); Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Estupiñán), Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia (Sørensen), Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Casentini, Rinaldi, Mena Martínez, Drobnič, F. Carboni, Cremaschi, Estévez, Ordóñez, Sørensen (Nicolussi Caviglia), Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

+++ MILAN-PARMA LIVE: TUTTE LE NEWS DI GIORNATA +++

MILAN, GABBIA TORNERÀ TITOLARE IN DIFESA CONTRO IL PARMA. A CENTROCAMPO BALLOTTAGGIO IMPORTANTE

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Milan-Parma a 'San Siro': Matteo Gabbia tornerà dal 1' dopo l'iniziale panchina contro il Como

MILAN, RABIOT A RISCHIO SQUALIFICA PER IL DERBY: LA GESTIONE CONTRO PARMA E CREMONESE

Adrien Rabiot è a rischio per il derby. Ecco come andrà gestito il suo impiego in Milan-Parma e Cremonese-Milan

MILAN, VOLTARE PAGINA DOPO GLI ULTIMI VELENI: CONTRO IL PARMA TORNA IL 'TOTEM' RABIOT

Dopo il pareggio contro il Como il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà oggi il Parma con il ritorno in campo di Adrien Rabiot. Anche se ...

PARMA, CUESTA NON HA PAURA DEL MILAN: "SQUADRA VARIABILE. ABBIAMO LA POSSIBILITÀ DI FARE PUNTI"

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di San Siro contro il Milan. Le dichiarazioni

MILAN, ALLEGRI: "SCUDETTO? INTER NETTA FAVORITA. SE POI CADE, NOI DOVREMO SFRUTTARE GLI ERRORI"

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato ieri in conferenza stampa a Milanello presentando i temi principali di Milan-Parma

MILAN-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI DI ALLEGRI E CUESTA: TORNA LA COPPIA PULISIC-LEÃO | VIDEO

Ecco, in questo video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026

VERSO MILAN-PARMA, I CONVOCATI DI CUESTA: OUT MIKOLAJEVSKI E CIRCATI, C'È MENA MARTÍNEZ

I convocati di Carlos Cuesta in vista di Milan-Parma, 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, in programma questa sera alle 18:00

MILAN-PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI: UN DUBBIO PER ALLEGRI. IN ATTACCO SI CAMBIA

Le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'

DOVE VEDERE MILAN-PARMA IN DIRETTA TV O STREAMING: SKY, NOW O DAZN?

Alle 18:00 a San Siro Milan-Parma, 26^ giornata di Serie A. Dove seguire in diretta on line streaming la partita dei rossoneri su internet

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle 18:00, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

