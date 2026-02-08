Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia maglie milan Milan, quarta maglia in arrivo: sarà una collaborazione realizzata assieme al brand di streetwear Slam Jam

MAGLIA MILAN

Milan, quarta maglia in arrivo: sarà una collaborazione realizzata assieme al brand di streetwear Slam Jam

Milan, ecco la quarta maglia: sarà una collaborazione con Slam Jam
Il noto sito 'Footy Headlines' ha svelato importanti novità sulla quarta maglia del Milan per la stagione 2025/26. Ecco i dettagli
Redazione

Le maglie del Milan per la stagione 2025/26 non sono ancora finite. Come accade ormai da alcuni anni, la squadra rossonera presenterà una quarta divisa che verrà utilizzata in occasioni speciali ed uniche. Nelle stagioni passate, Pumaha stretto delle collaborazioni con alcuni grandi brand di moda per disegnare la quarta maglia del Milan e anche questa volta la strada tracciata sarà questa.

Secondo quanto riferito dal noto sito 'Footy Headlines', la quarta divisa di quest'anno sarà realizzata assieme a Space Jam. Con sede a Milano, Slam Jam è un'istituzione riconosciuta a livello mondiale per lo streetwear e la sottocultura urbana. Fondata originariamente a Ferrara nel 1989 da Luca Benini, è considerata una delle più importanti pioniere della scena streetwear in Italia.

LEGGI ANCHE

La maglietta speciale 'Puma x Space Jam' segue quindi le collaborazioni degli anni passati con i grandi marchi di moda come Nemen, Koché, Pleasures e Off-White.

LEGGI ANCHE: Kostic l'attaccante del futuro? Milan, guarda che numeri: come finalizzatore ...>>>

Attualmente non si hanno molti dettagli sul design della maglia. Come rivela 'Footy Headlines' la maglia speciale del diavolo dovrebbe combinare una base nera con vistosi loghi rossi, andando quindi a riprendere i due colori classici della squadra. Mentre, sul lato destro del petto, dovrebbe esserci il logo 'Puma x Slam Jam'. Inoltre, la versione nera e rossa non dovrebbe essere l'unica di questa collezione. Secondo le ultime indiscrezioni, ci saranno altre due varianti. Una rossa e nera e una bianca e nera. Ancora non è chiaro se ci saranno tre maglie con tre colorazioni differenti o se alcune verranno usate per gli allenamenti e per i pre-match.

Leggi anche
Milan, ecco come saranno le maglie del prossimo anno: l’atteso ritorno al passato,...
Milan, in arrivo il quarto kit: ecco la maglia in collaborazione con Slam Jam

© RIPRODUZIONE RISERVATA