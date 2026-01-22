Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN la storia maglie milan Milan, in arrivo il quarto kit: ecco la maglia in collaborazione con Slam Jam

MAGLIE MILAN

Milan, in arrivo il quarto kit: ecco la maglia in collaborazione con Slam Jam

Milan, in arrivo il quarto kit: ecco la maglia in collaborazione con Slam Jam
Arrivano delle novità sul fronte magie Milan. Footy Headlines ha riferito in esclusiva che il Milan ha ideato un quarto Kit: ecco come sarà
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Arrivano delle novità sul fronte magie Milan. Footy Headlines ha riferito in esclusiva che il Milan ha ideato un quarto Kit per la stagione 2025-2026. Secondo quanto riferito dal sito, specializzato negli spoiler su quelle che saranno le future maglie da calcio dei vari club europei, i rossoneri lanceranno una maglia speciale che sarà presentata ad inizio febbraio 2026: tra poche settimane.

Milan, nuova maglia in arrivo

—  

Si tratta di una collaborazione esclusiva tra il club di Via Aldo Ross e Slam Jam, uno dei brand streetwear più importanti in Italia, fondato a Ferrara nel lontano 1989 da Luca Benini. La maglia, sempre secondo Footy Headlines, presenterà una base nera con dei disegni rossi, sul lato destro invece sarà presente il logo del Milan x Slam Jam.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, che succede a Pulisic? Appannamento evidente. È il momento di tornare a correre >>>

Il design completo della maglietta non è ancora ben chiaro, ma dovrebbe essere molto 'pulito'. Questa attuale collaborazione si va ad unire alle altre già fatte in passato dal club rossonero: basta ricordare quelle fatte con Nemen, Kochè e Off-white.

 

Leggi anche
Milan, nuovo abbinamento di colori per la terza divisa della stagione 26/27: ecco i dettagli
Nuova prima maglia Milan 2026-2027, le anticipazioni di ‘Footy Headlines’: che bomba!

© RIPRODUZIONE RISERVATA