Arrivano delle novità sul fronte magie Milan. Footy Headlines ha riferito in esclusiva che il Milan ha ideato un quarto Kit per la stagione 2025-2026. Secondo quanto riferito dal sito, specializzato negli spoiler su quelle che saranno le future maglie da calcio dei vari club europei, i rossoneri lanceranno una maglia speciale che sarà presentata ad inizio febbraio 2026: tra poche settimane.
Milan, nuova maglia in arrivo
Si tratta di una collaborazione esclusiva tra il club di Via Aldo Ross e Slam Jam, uno dei brand streetwear più importanti in Italia, fondato a Ferrara nel lontano 1989 da Luca Benini. La maglia, sempre secondo Footy Headlines, presenterà una base nera con dei disegni rossi, sul lato destro invece sarà presente il logo del Milan x Slam Jam.