Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un focus a Christian Pulisic, attaccante del Milan perché - non è certo un mistero - ha iniziato il 2026 differentemente da come aveva concluso il 2025. Nel nuovo anno, 'Capitan America' è rimasto per 79' in panchina a Cagliari, poi ha giocato tutta la partita contro il Genoa (dove si è visto annullare un gol per un fallo di mano) e contro la Fiorentina (con due errori, macroscopici, dinanzi al portiere David De Gea). Quindi, panchina a Como e 73' in campo contro il Lecce, dove si è reso protagonista di un altro errore sotto porta, a tu per tu con Wladimiro Falcone.