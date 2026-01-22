Dopo aver concluso alla grande lo scorso anno solare, Christian Pulisic, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri, all'inizio di questo nuovo anno non sta rendendo al massimo. Ancora a secco di reti, ma quante occasioni sciupate .... Il punto
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un focus a Christian Pulisic, attaccante del Milan perché - non è certo un mistero - ha iniziato il 2026 differentemente da come aveva concluso il 2025. Nel nuovo anno, 'Capitan America' è rimasto per 79' in panchina a Cagliari, poi ha giocato tutta la partita contro il Genoa (dove si è visto annullare un gol per un fallo di mano) e contro la Fiorentina (con due errori, macroscopici, dinanzi al portiere David De Gea). Quindi, panchina a Como e 73' in campo contro il Lecce, dove si è reso protagonista di un altro errore sotto porta, a tu per tu con Wladimiro Falcone.
Milan, momento negativo per Pulisic. Urge un'inversione di tendenza
Lo 'score' di Pulisic nel nuovo anno - nonostante le tante chance avute - recita zero gol e zero assist. Quindi, che succede? Tutti questi errori, evidentemente, non sono da lui. Da uno che, "quando tira fa suonare le campane a morto", parole del vice allenatore del Milan, Marco Landucci, per esprimere con una metafora l'ineluttabilità della tassa Pulisic per gli avversari. Un momento di appannamento, ha sottolineato il 'CorSport', in una stagione ci può ovviamente stare. Ma Lautaro Martínez (Inter) sta scappando via, in vetta alla classifica cannonieri e, pertanto, sarebbe il momento di tornare a correre.