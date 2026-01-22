Sul nuovo stadio di Milano: «Da milanese e da milanista c'è una cosa che mi dispiace. Che il Comune di Milano abbia perso almeno cinque anni in chiacchiere. Sarà comunque un’altra vetrina importante e sono già in contatto con diversi Presidenti, anche perché - al di là dell’Europeo - sarà fondamentale avere stadi nuovi anche sul fronte della sicurezza. E lo dico da ex Ministro dell’Interno. Io andavo a 'San Siro' quando nei “distinti” si stava in piedi, però siamo nel 2026 ed è importante avere stadi più sicuri da tutti i punti di vista».

Salvini sul suo Milan: "Cresciuto a pane, Sacchi, Gullit e van Basten" — Sul blocco delle trasferte deciso dal Ministero dell'Interno per i tifosi di Roma e Fiorentina: «Io sono sempre d’accordo con Matteo Piantedosi. Da tifoso che ha avuto per diversi anni la tessera del secondo anello blu della Curva Sud del Milan, non sono però mai a favore di interventi punitivi di gruppo a fronte di crimini dei singoli. Questo vale per le curve del Milan e dell’Inter che erano ahimè utilizzate come copertura da criminali, spacciatori, accoltellatori e assassini. Questo non vuol dire aprire un dibattito con l’amico Piantedosi, Questori e Prefetti. Se ci sono 5-10-15-150 imbecilli o peggio criminali, è giusto che non vedano più una partita, ma vietare la passione o chiudere gli stadi o le trasferte a migliaia di persone perbene secondo me non è una soluzione».

Sul Milan: «I risultati, come dicono Massimiliano Allegri, Igli Tare, Paolo Scaroni e Giorgio Furlani, sono importanti, però io sono cresciuto a pane e Arrigo Sacchi, Ruud Gullit e Marco van Basten quindi conto che a ruota arrivi anche un bel gioco».

Su Roma-Milan: «Per il momento va bene anche solo il risultato, tra l’altro domenica sarò pure io allo stadio 'Olimpico'. E va detto che con Allegri, rispetto a Paulo Fonseca e a Sérgio Conceição, abbiamo fatto enormi passi avanti. Magari se aggiungiamo qualche acquisto ...».