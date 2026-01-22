Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite probabili formazioni La probabile formazione per Roma-Milan: tornano Pavlovic e Modric, ma un top è a rischio forfait

FORMAZIONI

La probabile formazione per Roma-Milan: tornano Pavlovic e Modric, ma un top è a rischio forfait

Roma-Milan, Allegri nella Capitale con il Diavolo migliore: ecco la probabile formazione
Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio 'Olimpico', si disputerà Roma-Milan, partita valida per la 22^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, secondo 'La Gazzetta dello Sport', la probabile formazione del Diavolo di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Domenica 25 gennaio, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Olimpico', nella Capitale, si accenderanno per Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026: uno scontro diretto in zona Champions League con vista, neanche tanto lontana, sulla lotta Scudetto.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, per la sfida in trasferta contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini, si rivedrà il Milan 'tipo', imprevisti permettendo, non quello visto contro il Lecce, la cui formazione iniziale era stata dettata dalla volontà di Massimiliano Allegri di fare un po' di turnover, dando riposo a chi aveva giocato di più e spazio in campo a chi, al contrario, fin qui aveva giocato di meno.

LEGGI ANCHE

Roma-Milan, la probabile formazione di Allegri

—  

In porta, non si discute, il capitano Mike Maignan. In difesa, nel terzetto della formazione titolare dei rossoneri per Roma-Milan tornerà Strahinja Pavlović al posto di un Koni De Winter, comunque, apparso in netta crescita nelle ultime uscite. Pavlović, che a Firenze, per una botta alla testa, ha rimediato nove punti di sutura, avrebbe voluto esserci già contro Como e Lecce, ma il Milan ha optato per la prudenza.

A centrocampo, Allegri ha un dubbio ed è legato alle condizioni di Alexis Saelemaekers. Uscito all'80' di Milan-Lecce per un risentimento all'adduttore sinistro, il belga ha svolto allenamento differenziato ieri e dovrebbe svolgerlo anche oggi. Sul suo impiego o meno contro la sua ex squadra, si saprà qualcosa in più domani. Al suo posto, nel caso di forfait, pronti a giocare o Zachary Athekame o Ruben Loftus-Cheek.

Tornano Pavlović e Modrić. In attacco Pulisic e Leão

—  

Per il resto, si va verso il ritorno di Youssouf Fofana e Luka Modrić al fianco di Adrien Rabiot in mediana e quello di Davide Bartesaghi sul versante sinistro. Davanti, la coppia dovrebbe essere formata da Christian Pulisic e Rafael Leão, con Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug pronti a subentrare. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Roma-Milan di domenica.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan scatenato: rossoneri pronti al doppio colpo in difesa >>>

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (Loftus-Cheek), Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek (Athekame), Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

Leggi anche
4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico
Milan-Lecce, probabili formazioni: Allegri se la gioca così? Possibile sorpresa. Mentre Modric...

© RIPRODUZIONE RISERVATA