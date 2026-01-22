Roma-Milan, la probabile formazione di Allegri — In porta, non si discute, il capitano Mike Maignan. In difesa, nel terzetto della formazione titolare dei rossoneri per Roma-Milan tornerà Strahinja Pavlović al posto di un Koni De Winter, comunque, apparso in netta crescita nelle ultime uscite. Pavlović, che a Firenze, per una botta alla testa, ha rimediato nove punti di sutura, avrebbe voluto esserci già contro Como e Lecce, ma il Milan ha optato per la prudenza.

A centrocampo, Allegri ha un dubbio ed è legato alle condizioni di Alexis Saelemaekers. Uscito all'80' di Milan-Lecce per un risentimento all'adduttore sinistro, il belga ha svolto allenamento differenziato ieri e dovrebbe svolgerlo anche oggi. Sul suo impiego o meno contro la sua ex squadra, si saprà qualcosa in più domani. Al suo posto, nel caso di forfait, pronti a giocare o Zachary Athekame o Ruben Loftus-Cheek.

Tornano Pavlović e Modrić. In attacco Pulisic e Leão — Per il resto, si va verso il ritorno di Youssouf Fofana e Luka Modrić al fianco di Adrien Rabiot in mediana e quello di Davide Bartesaghi sul versante sinistro. Davanti, la coppia dovrebbe essere formata da Christian Pulisic e Rafael Leão, con Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug pronti a subentrare. Vediamo insieme, ora, dunque, la probabile formazione dei rossoneri per Roma-Milan di domenica.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame (Loftus-Cheek), Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek (Athekame), Jashari, Ricci, Estupiñán, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.