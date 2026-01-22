Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato e il Milan, finora, non è stato protagonista come ci si attendeva. Si pensava ad un club maggiormente attivo, visto che la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri è un po' corta e, in questa stagione, soggetta a qualche infortunio di troppo. Ma così non è stato. Evidentemente, la mancanza di un budget vero o proprio (o della volontà di investirlo sul mercato) ha frenato i desideri dei rossoneri. I quali, però, potrebbero scatenarsi nella fase finale. Quando spuntano fuori le occasioni. PROSSIMA SCHEDA