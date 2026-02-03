Milan, ecco uno sguardo alle maglie del prossimo anno: tutti i dettagli

La prima maglia segnerà il ritorno al design tradizionale a strisce, che saranno piuttosto larghe. Il colletto e i polsini saranno neri con una striscia rossa al centro. Il logo 'PUMA' e lo sponsor saranno in bianco, risaltando sullo sfondo nero e rosso della maglia. Subito dopo, ecco la seconda maglia per il 2026/27, con una precisione stimata dell'85%.

La seconda maglia riprende il bianco, continuando una delle tradizioni più iconiche del Milan e della storia delle maglie da calcio. Però, Puma ha aggiunto un tocco speciale per la prossima stagione, abbinando il bianco con dettagli dorati e neri, creando un look sofisticato e di alta qualità. Inoltre, attorno allo stemma sarà presente una corona d'alloro in oro. Come riporta 'Footy Headlines', il motivo dell'oro è legato a un anniversario, probabilmente quello del centenario dall'inaugurazione dello stadio 'San Siro' di Milano. E per concludere, ecco come sarà la terza maglia del Milan. L'immagine utilizzata da 'Footy Headlines' è stata realizzata dal grafico 'grhaer9' e il design finale dovrebbe essere molto simile a questo.

Per quanto riguarda la terza maglia, sarà come al solito quella più particolare delle tre. Secondo 'Footy Headlines' la terza maglia avrà come colore principale il "Charcoal Grey", una tonalità di grigio scuro, quasi nero.

Per un look super moderno, il logo è in un rosso-rosa che salta all'occhio. Sia il colletto che i polsini delle maniche hanno il classico bordino rosso abbinato al rosso-rosa, una combinazione insolita. Inoltre, bisogna sottolineare, che il logo 'PUMA' e lo stemma del Milan saranno al centro della Maglia. Scelta che ricorda la terza maglia della stagione 21/22.