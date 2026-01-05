Novità sulla terza maglia del Milan per il 26/27: scelta audace e moderna

'Footy Headlines' svela i dettagli della terza maglia per la stagione 2026/27: il Milan utilizzerà una combinazione di colori inedita. Ecco tutti i dettagli
Gennaio è appena iniziato e la stagione 2025/26 è nel vivo, eppure cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro. Dopo gli spoiler sulla prima maglia della stagione 2026/27, il cui look tornerà alle origini dopo anni di sperimentazioni, e sulla divisa da trasferta, che unirà l'iconico bianco delle finali europee a due colori 'inediti', ecco le ultime sulla terza maglia per la stagione 2026/27.
Secondo il noto sito 'Footy Headlines', specializzato per tutto quello che riguarda maglie ufficiali e scarpe da calcio, il Milan presenterà uno schema di colori che avrà come tonalità primaria lo 'Charcoal Grey' abbinato al rosa che verrà utilizzato per lo stemma del club e gli altri elementi grafici, come lo sponsor. Ecco, di seguito, lo schema di colori che comparirà sulla terza divisa del prossimo anno.