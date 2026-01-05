Pianeta Milan
Milan, nuovo abbinamento di colori per la terza divisa della stagione 26/27: ecco i dettagli

Novità sulla terza maglia del Milan per il 26/27: scelta audace e moderna
'Footy Headlines' svela i dettagli della terza maglia per la stagione 2026/27: il Milan utilizzerà una combinazione di colori inedita. Ecco tutti i dettagli
Gennaio è appena iniziato e la stagione 2025/26 è nel vivo, eppure cominciano a circolare le prime indiscrezioni sul futuro. Dopo gli spoiler sulla prima maglia della stagione 2026/27, il cui look tornerà alle origini dopo anni di sperimentazioni, e sulla divisa da trasferta, che unirà l'iconico bianco delle finali europee a due colori 'inediti', ecco le ultime sulla terza maglia per la stagione 2026/27.

Secondo il noto sito 'Footy Headlines', specializzato per tutto quello che riguarda maglie ufficiali e scarpe da calcio, il Milan presenterà uno schema di colori che avrà come tonalità primaria lo 'Charcoal Grey' abbinato al rosa che verrà utilizzato per lo stemma del club e gli altri elementi grafici, come lo sponsor. Ecco, di seguito, lo schema di colori che comparirà sulla terza divisa del prossimo anno.

Come scrive 'Footy Headlines', PUMAvuole dare un look super moderno, abbinando a questo grigio un rosa-rosso che risalti i dettagli. Un dettaglio importante è la posizione dello stemma del club, non sul cuore, ma al centro, come accaduto per la terza maglia della stagione 2021/22.

