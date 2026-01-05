'Footy Headlines', popolare sito web per gli appassionati delle divise da gioco delle squadre di calcio, ha fornito gustose anticipazioni su come sarà la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027 . Si verificherà, sostanzialmente, un ritorno al passato, con una maglia 'Home' che ricorderà, molto da vicino, quella prodotta da 'Adidas' per il Diavolo nella stagione 1998-1999 , conclusasi con un Oliver Bierhoff da 19 gol in campionato e la vittoria del 16° Scudetto , quello con Alberto Zaccheroni in panchina.

La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027, che sarà invece prodotta da 'PUMA', segnerà il ritorno al design tradizionale a strisce, che saranno piuttosto larghe. Il colletto e i polsini saranno neri con una striscia rossa al centro. Il logo 'PUMA' e lo sponsor saranno in bianco, risaltando sullo sfondo nero e rosso della maglia. Qui di seguito la foto, con una precisione del 90%.