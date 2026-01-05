Si tratterà, dunque, di un ritorno alle origini per i rossoneri, dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne. Da quando, nel 2018, 'PUMA' è diventata sponsor tecnico del club di Via Aldo Rossi, in poche circostanze è stata fedele alla tradizione delle strisce, bensì ha puntato più sulla sperimentazione, con pattern moderni e motivi grafici astratti.
LEGGI ANCHE: Milan, l’ex pezzo pregiato della Serie A a gennaio alla corte di Allegri? La situazione >>>
Quando sarà disponibile la nuova divisa 'Home' del Diavolo? Dall'estate 2026, presumibilmente con il solito lancio in anteprima, in gara ufficiale, nell'ultima partita interna dei rossoneri in questa stagione prima del rompete le righe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA