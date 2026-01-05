Pianeta Milan
Nuova prima maglia Milan 2026-2027, le anticipazioni di ‘Footy Headlines’: che bomba!

Nuova prima maglia AC Milan 2025-2026 PUMA (Fonte Milan)
Il popolare sito web 'Footy Headlines' ha svelato, più o meno, quale dovrebbe essere la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027: ritorno al passato, più precisamente alla stagione 1998-1999, conclusasi con lo Scudetto
Daniele Triolo Redattore 

'Footy Headlines', popolare sito web per gli appassionati delle divise da gioco delle squadre di calcio, ha fornito gustose anticipazioni su come sarà la nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027. Si verificherà, sostanzialmente, un ritorno al passato, con una maglia 'Home' che ricorderà, molto da vicino, quella prodotta da 'Adidas' per il Diavolo nella stagione 1998-1999, conclusasi con un Oliver Bierhoff da 19 gol in campionato e la vittoria del 16° Scudetto, quello con Alberto Zaccheroni in panchina.

Nuova prima maglia Milan 2026-2027, le anticipazioni di ‘Footy Headlines’: che bomba!- immagine 2
Oliver Bierhoff con la maglia del Milan nella stagione 1998-1999 | AC Milan News (Getty Images)

La nuova prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027, che sarà invece prodotta da 'PUMA', segnerà il ritorno al design tradizionale a strisce, che saranno piuttosto larghe. Il colletto e i polsini saranno neri con una striscia rossa al centro. Il logo 'PUMA' e lo sponsor saranno in bianco, risaltando sullo sfondo nero e rosso della maglia. Qui di seguito la foto, con una precisione del 90%.

Si tratterà, dunque, di un ritorno alle origini per i rossoneri, dopo anni di design non convenzionali e reinterpretazioni moderne. Da quando, nel 2018, 'PUMA' è diventata sponsor tecnico del club di Via Aldo Rossi, in poche circostanze è stata fedele alla tradizione delle strisce, bensì ha puntato più sulla sperimentazione, con pattern moderni e motivi grafici astratti.

Quando sarà disponibile la nuova divisa 'Home' del Diavolo? Dall'estate 2026, presumibilmente con il solito lancio in anteprima, in gara ufficiale, nell'ultima partita interna dei rossoneri in questa stagione prima del rompete le righe.

