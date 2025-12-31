Pianeta Milan
Milan, svelati i dettagli della seconda maglia per la stagione 2026/27: sarà un abbinamento inedito

Tradizione e innovazione: novità per la seconda maglia del Milan 26/27
Il noto sito 'Footy Headlines' ha svelato importanti novità sulla prossima maglia da trasferta del Milan per la stagione 2026/27: rimane il bianco, che si unisce a due colori che creano un abbinamento mai visto prima
Nuova stagione, nuovo abbinamento di colori. Siamo a fine dicembre, nella fase clou della stagione caratterizzata dalle voci di mercato e dai ravvicinati impegni del campionato Italiano. Nonostante questo, sono sempre di più le indiscrezioni legate alla prossima stagione.

Milan, i dettagli sulla seconda maglia del prossimo anno

Secondo 'Footy Headlines', specializzato per tutto quello che riguarda maglie ufficiali e scarpe da calcio, la divisa da trasferta del Milan della prossima stagione presenterà una palette di colori che riprenderà la storia del club, aggiungendo un tocco di innovazione grafica.

Secondo il sito, la seconda maglia della stagione 2026/27 sarà caratterizzata da una base bianca con dettagli dorati e neri, creando in questo modo un aspetto elegante e raffinato. Il bianco riprende l'iconico colore tipico delle finali europee, e non, del Milan del passato, continuando così una delle più importanti tradizioni nella storia delle maglie da calcio.

LEGGI ANCHE: Il Fenerbahçe fa sul serio per Nkunku, ma lui vuole restare al Milan: ecco i motivi >>>

Come scrive 'Footy Headlines' sul proprio sito, "Puma introduce un tocco di lusso per la prossima stagione abbinando il bianco con dettagli dorati e neri, creando un look sofisticato e di alta qualità. Sarà la prima volta dalla stagione 2016/17 che la maglia da trasferta del Milan avrà dettagli dorati come parte della sua identità visiva". Mentre, per quanto riguarda il nero, è presente in quasi tutte le ultime maglie da trasferta del Milan. Però, l'abbinamento di questi tre colori risulta una novità assoluta, con la speranza che al centro della divisa ci sia una patch che i tifosi rossoneri amerebbero più di qualsiasi abbinamento grafico.

