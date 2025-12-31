Tradizione e innovazione: novità per la seconda maglia del Milan 26/27

Secondo il sito, la seconda maglia della stagione 2026/27 sarà caratterizzata da una base bianca con dettagli dorati e neri , creando in questo modo un aspetto elegante e raffinato. Il bianco riprende l'iconico colore tipico delle finali europee , e non, del Milan del passato, continuando così una delle più importanti tradizioni nella storia delle maglie da calcio.

Come scrive 'Footy Headlines' sul proprio sito, "Puma introduce un tocco di lusso per la prossima stagione abbinando il bianco con dettagli dorati e neri, creando un look sofisticato e di alta qualità. Sarà la prima volta dalla stagione 2016/17 che la maglia da trasferta del Milan avrà dettagli dorati come parte della sua identità visiva". Mentre, per quanto riguarda il nero, è presente in quasi tutte le ultime maglie da trasferta del Milan. Però, l'abbinamento di questi tre colori risulta una novità assoluta, con la speranza che al centro della divisa ci sia una patch che i tifosi rossoneri amerebbero più di qualsiasi abbinamento grafico.