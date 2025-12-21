Milan, ecco come sarà la terza maglia l'anno prossimo: domina il grigio

Sul proprio sito, 'Footy Headlines' sottolinea l'utilizzo rarissimo di questo colore nella storia delle divise del Milan: "Il grigio è un colore che il Milan ha storicamente evitato, essendo apparso solo due volte nella storia delle maglie del club. Il primo caso risale alla stagione 2003-04, mentre il più recente è stato il terzo kit 2024-25, che presentava il 'Shadow Grey', una tonalità molto simile a quella che Puma sta preparando per il 2026-27".