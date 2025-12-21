Milan, ecco come sarà la terza maglia l'anno prossimo: domina il grigio

Pianeta Milan
Milan, svelati dettagli della terza maglia per la stagione 26/27: a dominare sarà la tonalità ‘Charcoal Grey’

'Footy Headlines' svela i dettagli della terza maglia per la stagione 2026/27: il Milan utilizzerà una combinazione di colori inedita. Ecco i dettagli
Siamo a dicembre, nel pieno della stagione 2025/26, ma le prime indiscrezioni riguardo la prossima annata iniziano a circolare. Dopo lo spoiler sulla seconda maglia dell'anno prossimo, che unirà l'iconico bianco delle finali europee a due colori 'inediti', ecco le ultime sulla terza maglia per la stagione 2026/27.

Secondo il noto sito 'Footy Headlines', specializzato per tutto quello che riguarda maglie ufficiali e scarpe da calcio, il Milan presenterà uno schema di colori che avrà come tonalità primaria lo 'Charcoal Grey' abbinato al rosso che verrà utilizzato per lo stemma del club e gli altri elementi grafici.

Sul proprio sito, 'Footy Headlines' sottolinea l'utilizzo rarissimo di questo colore nella storia delle divise del Milan: "Il grigio è un colore che il Milan ha storicamente evitato, essendo apparso solo due volte nella storia delle maglie del club. Il primo caso risale alla stagione 2003-04, mentre il più recente è stato il terzo kit 2024-25, che presentava il 'Shadow Grey', una tonalità molto simile a quella che Puma sta preparando per il 2026-27".

